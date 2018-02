In der Ausstellung The Polaroid Project stellt das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg das Phänomen Polaroid erstmals in seiner gesamten Breite vor. Mit rund 220 Fotografien von über 100 Künstlern sowie 90 Kameramodellen und Pro-totypen beleuchtet sie das ästhetische Spektrum der Sofortbildfotografie wie auch die innovative Technik, die diese visuelle Revolution möglich macht. Polaroid steht für eine Technologie, eine Branche, ein Unternehmen und seine Produkte. Der von Edwin Land 1947 in New York erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte Sofortbildfilm macht den Weg ins Labor überflüssig. Wie von Zauberhand entsteht das Bild nach der Aufnahme vor den Augen des Fotografen und der Modelle. Polaroid – als Marke längst zum Mythos geworden – hat damit Gebrauchsweisen möglich gemacht, die die Verwendung von Fotografie bis heute maßgeblich beeinflussen und in Foto-Apps und auf Instagram weiterleben. In der Blütezeit des Unternehmens Mitte des 20. Jahrhunderts verkauft Polaroid seine Kameras und Filme millionenfach an Amateure und professionelle Nutzer. Seine technischen und ästhetischen Qualitäten, allem voran aber die Unmittelbarkeit und Spontaneität machen das neue Medium aber auch zu einem spannenden Experimentierfeld für Künstler.



Polaroid selbst arbeitet von seiner Gründung an eng mit Fotografinnen und Fotografen zusammen. Zu den frühesten Beratern von Edwin Land, Erfinder und Mitbegründer der Polaroid Corporation, gehört Ansel Adams, Übervater der amerikanischen Landschaftsfotografie. In seinem Artist Support Program stellt das Unternehmen sowohl anerkannten Größen als auch unbekannten Talenten der Kunst- und Fotoszene Filmmaterial und Kameras zur Verfügung. Im Gegenzug erhält es nicht nur Feedback zu seinen Produkten, sondern auch ausgewählte Werke für die Unternehmenssammlung. Für Künstler bieten die Erfindungen aus dem Hause Land eine Spielwiese, die sie auf ihre je eigene Art und Weise nutzen, womit sie der Fotografie neue Impulse verleihen. So adeln nicht zuletzt die Protagonisten der Pop Art – allen voran Andy Warhol – mit ihrem exzessiven Gebrauch das Polaroid und sichern ihm seinen Platz in der Sphäre der Kunst.



In den gezeigten Arbeiten, die zwischen 1955 und 2015 entstehen, spiegeln sich die unterschiedlichen künstlerischen Herangehensweisen und Temperamente, aber auch die Vielfalt und Charakteristik von Material und Technik: Die Bandbreite reicht vom populären SX-70 Schnappschuss in seinem unverwechselbaren weißen Rahmen, über den Polacolor- und Schwarzweißfilm im mittleren Format bis zum faszinierenden Detailreichtum des 20x24“ Großpolaroids (50 x 61 cm). Hier, im Studiosetting mit der Großbildkamera, entstehen seit den späten 1970er Jahren vor allem aufwendig inszenierte Stillleben und akribische Porträts. Mit den handlicheren Formaten lassen sich Ausschnitte aus dem Alltag dokumentieren, Objekte abstrahierend ins Bild setzen, flüchtige Eindrücke und Stimmungen einfangen oder auch expressive Selbstdarstellungen betreiben. Der Objektcharakter der SX-70 Polaroids macht sie zum idealen Material für Collagen, Übermalungen und Experimente mit dem Papier und den eingebetteten Chemikalien, aus denen gänzlich ungegenständliche Bildfindungen hervorgehen. Die sofortige Verfügbarkeit der Ergebnisse übt eine gewaltige Faszination auf Kunstschaffende aus, bietet sie doch ein Höchstmaß an Kontrolle über den Arbeitsprozess, der direkt in den eigenen Händen liegt.



Dieser Austausch zwischen der Kunst und dem Unternehmen bildet die Grundlage der spektakulären Polaroid Collection, die seit den 1960er Jahren in der Konzernzentrale in Cambrigde in den USA aufgebaut wird. The Polaroid Project vereint erstmals in einer Ausstellung diesen amerikanischen mit dem europäischen Teil der Sammlung, der ursprünglich an der Niederlassung in Amsterdam angesiedelten International Polaroid Collection. Diese Sammlung kann 2010, nach dem Bankrott des Unternehmens, durch den Einsatz des Wiener Fotografie-Zentrums WestLicht vor dem Ausverkauf gerettet werden und ist seitdem dort beheimatet. Mit zusätzlichen Leihgaben von Künstlern und deren Nachlassverwaltern sowie mit Objekten aus dem MIT Museum in Cambridge zeigt die Ausstellung auf den internationalen Stationen ihrer Tournee das Phänomen Polaroid erstmals in seiner gesamten Breite. Der Blick auf die Technik der Sofortbildfotografie demonstriert dabei, dass die Kreativität des Unternehmensgründers Land und seines Teams von Wissenschaftlern und Ingenieuren derjenigen der Kunstschaffenden in nichts nachstand.



Mit Polaroids von Ansel Adams, Nobuyoshi Araki, Sibylle Bergemann, Anna und Bernhard Blume, Ellen Carey, Chuck Close, Barbara Crane, Philip-Lorca diCorcia, Harold Edgerton, Walker Evans, Gisèle Freund, Luigi Ghirri, David Hockney, Dennis Hopper, André Kertesz, Robert Mapplethorpe, Robert Rauschenberg, Toshio Shibata, Andy Warhol u.v.m.



Katalog: Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit dem Titel Das Polaroid Projekt. Die Eroberung durch die Kunst im Hirmer Verlag, mit Beiträgen von William A. Ewing, Barbara P. Hitchcock, Deborah G. Douglas, Gary Van Zante, Rebekka Reuter, Christopher Bonanos, Todd Brandow, Peter Buse, Dennis Jelonnek und John Rohrbach, 288 Seiten, 318 Abbildungen in Farbe, 23 x 27,5 cm, Leinen, Schutzumschlag, ISBN: 978-3-7774-2873-4, Museumsausgabe 39,90 Euro, Buchhandelsausgabe 49,90 Euro.



Die Ausstellung The Polaroid Project wurde von der Foundation for the Exhibition of Photography Minneapolis/New York/Paris/Lausanne, dem MIT Museum Cambridge (Massachusetts) und WestLicht. Schauplatz für Fotografie (Wien), in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg entwickelt. Nach den Stationen in Wien (WestLicht. Schauplatz für Fotografie: 17. November 2017 bis 25. Februar 2018) und Hamburg geht die Schau nach Berlin (C/O Berlin: 7. Juli bis 23. September 2018), Singapur (National Museum of Singapore: 1. November 2018 bis 17. Februar 2019) und Montreal (Musée McCord: 14. Juni bis 15. September 2019), bevor sie abschließend im MIT Museum in Cambridge, Massachusetts (Ende 2019) gezeigt wird.



Kuratorinnen: Dr. Esther Ruelfs, T. 040 428134-600, E-Mail: esther.ruelfs@mkg-hamburg.de

Dr. Cathrin Hauswald, T. 040 428134-602, E-Mail: cathrin.hauswald@mkg-hamburg.de



Pressetermin: 15. März 2018, 11 Uhr | Eröffnung: 15. März 2018, 19 Uhr

16. März bis 17. Juni 2018

