Kreativpause: Nächste MKG Messe Kunst und Handwerk findet statt vom 24. bis 28. November 2021

Eröffnung: 23. November 2021, 19 Uhr

Die Vorstände des Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) und der Justus Brinckmann Gesellschaft haben beschlossen, die gemeinschaftlich veranstaltete MKG Messe Kunst und Handwerk in diesem Jahr ruhen zu lassen. Seit 1887 veranstalten das MKG und sein Freundeskreis, die Justus Brinckmann Gesellschaft, in Hamburg die MKG Messe Kunst und Handwerk als zentrale Plattform für zeitgenössisches Kunsthandwerk und qualitätvolle Gestaltung. Um der intensiven Arbeit an ihrer inhaltlichen Ausrichtung und dem Konzept ausreichend Sorgfalt und Zeit einräumen zu können, verständigten sich beide Partner nun darauf, eine Kreativpause einzulegen und die nächste Messe erst im kommenden Jahr stattfinden zu lassen. Der festgelegte Termin umfasst die Laufzeit vom 24. bis 28. November 2021, die Eröffnung findet statt am 23. November 2021 um 19 Uhr.



Prof. Tulga Beyerle, Direktorin des MKG: „Die Messe Kunst und Handwerk am MKG ist nicht nur eine der ältesten ihrer Art, sie ist auch zentraler Bestandteil des Museums. Um dieser bedeutenden Traditionsmesse die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu schenken und ihre Attraktivität weiter zu steigern, nehmen wir uns ein Jahr Zeit, diesen Prozess nach innen wie nach außen in aller Ruhe vorzubereiten – mit dem klaren Ziel, sie im Jahr 2021, wie auch in allen folgenden Jahren, noch sichtbarer und erfolgreicher veranstalten zu können.“



Dr. Sebastian Giesen, Vorsitzender der Justus Brinckmann Gesellschaft: „Die Messe Kunst und Handwerk liegt uns sehr am Herzen. Für die Justus Brinckmann Gesellschaft und das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg stellt sie das wichtigste Forum für Kunsthandwerk im Norden und einen zentralen programmatischen Baustein des Hauses dar. An diesem Anspruch wollen wir intensiv, auch in konstruktivem Dialog mit Aussteller*innen, arbeiten.“



Für die jährlich stattfindende MKG Messe Kunst und Handwerk wählt eine Jury aus Expert*innen Aussteller*innen aus, die ihre Werke aus den Bereichen Schmuck, Keramik, Möbel, Textil, Glas, Metall und Papier im MKG in einer kuratierten Ausstellung präsentieren und verkaufen. Im Rahmen der MKG Messe Kunst und Handwerk werden der Justus Brinckmann Preis sowie der Justus Brinckmann Förderpreis vergeben.

