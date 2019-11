Pressemitteilung BoxID: 776746 (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg)

Felicia Mülbaier und Areen Hassan im Rahmen der MKG Messe ausgezeichnet

MKG Messe Kunst und Handwerk: 22. Nov. bis 1. Dez. 2019 www.mkgmesse.de

Im Rahmen der Eröffnung der MKG Messe Kunst und Handwerk am 21. November 2019 gab das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) die diesjährigen Preisträgerinnen bekannt. Der mit 7.500 Euro dotierte Justus Brinckmann Preis geht an Felicia Mülbaier (*1988) aus Idar-Oberstein, dem Epizentrum der Edelsteinkunst. Sie sprenge die konventionellen Grenzen ihres Metiers und bewege sich in einer spannenden Ambivalenz zwischen Archaischem und Zukunftsweisendem, so die Begründung der Jury. „Mülbaier malt gewissermaßen mit dem Edelstein. Die versteckte Wertigkeit des Materials – wie bei dem mit Bedeutung aufgeladenen Lapislazuli – verarbeitet sie mit professioneller Lässigkeit. Mit Felicia Mülbaier erhält eine außergewöhnliche Künstlerin und Kunsthandwerkerin mit herausragendem Potential den Justus Brinckmann Preis“, sagt Sebastian Giesen, Vorstandsvorsitzender der Justus Brinckmann Gesellschaft (JBG). Den mit 2.500 Euro dotierten Justus Brinckmann Förderpreis erhält Areen Hassan (*1994). „Sie überzeugte die Jury mit ihrem kulturellen und kunsthandwerklichen Konzept“, so Caroline Schröder, Leiterin der Sammlung Moderne am MKG und Kuratorin der MKG Messe. In ihrem Umgang mit kulturellen Mustern vereine die Textildesignerin höchste Handwerklichkeit und reagiere auf die komplexe Situation, in der sie als Palästinenserin in Nazareth, Israel, lebt. „Areen Hassans Gewänder zeigen einen leichten und befreiten Umgang mit traditionellen Formen, ohne auf die national konnotierten Formate der Stickerei und der palästinensischen Folklore einzugehen. Ihre Teppiche reagieren vielschichtig auf textile Traditionen und politisch-gesellschaftliche Implikationen.“



Vom 22. November bis 1. Dezember 2019 laden das MKG und die JBG wieder ein zur MKG Messe Kunst und Handwerk. Seit 1887 veranstalten das Museum und sein Freundeskreis die Messe für zeitgenössisches Kunsthandwerk und aktuelles Design. Die Aussteller*innen präsentieren als Unikate oder Kleinserien gestaltete Werke und Produkte aus den Bereichen Textil, Metall, Papier, Keramik, Schmuck, Holzobjekte und Möbel. Neben dem Aufspüren aktueller Strömungen des Kunsthand-werks ist die Förderung und Präsentation künstlerischer Nachwuchstalente einer der Grundgedanken der jährlich stattfindenden Messe. Aus einer Vielzahl an nationalen und internationalen Bewerber*innen wählte die hochkarätig besetzte Fachjury 42 Künstler*innen, Gestalter*innen und Kunsthandwerker*innen für die Teilnahme aus, von denen – neben etablierten Aussteller*innen – einige das erste Mal vertreten sind. Alle Teilnehmenden waren für den mit 7.500 Euro dotierten Justus Brinckmann Preis nominiert. Darüber hinaus bietet die Messe jungen Talenten die Möglichkeit, sich für den mit 2.500 Euro dotierten Justus Brinckmann Förderpreis zu qualifizieren. In diesem Jahr präsentieren sich sieben Kandidat*innen: Benno Brucksch, Areen Hassan, Anna Husemann, Marie Filippa Janssen, Milena Kling, Maria van Vügt und Laura Wolfram.



In aktiver Auseinandersetzung mit den zunehmend verschwimmenden Grenzen von Kunst, Kunsthandwerk und Design finden am 24. November 2019 ab 15 Uhr drei Expert*innengespräche statt. In den „Design-Talks“ diskutiert MKG-Direktorin Tulga Beyerle mit Marie Filippa Janssen, Hendrike Farenholtz und Philipp Weber Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Disziplinen. Jede*r der kreativ und handwerklich schaffenden Gesprächspartner*innen kommt von einem anderen Ausgangspunkt, alle drei vereint die Liebe zum handgefertigten Produkt.



Teilnehmer*innen der MKG Messe 2019:



Anne Andersson | Christine Atmer de Reig | Karin Bablok | Brigitte Bezold | Maike Dahl | Antje Dienstbir | Babette von Dohnanyi | Hendrike Farenholtz | Corinna Petra Friedrich | Kenji Fuchiwaki | Karin Funke-Atmer | Pia Groh | Ragna Gutschow | Sophie Hebach-Kloess und Jan Hebach | Samira Heidari Nami | Svea Imholze | Ulrike Isensee | Margit Jäschke | Kiho Kang | Ulla und Martin Kaufmann | Astrid Keller | Bokyung Kim und Minsoo Lee | Jil Köhn | Guntis Lauders | Annette Lechler | Christa Lühtje | Christine Matthias | Andreas Möller und Natalia Möller-Pongis | Felicia Mülbaier | Hiroyuki Murase | Jorinde Nisse | Sonia Pibernat Belmonte | Wolfgang Skoluda | Hubert Steffe | Susan Sting | Antje Stutz | Gabi Veit | Peter de Vries | Jan Wege | Claudia Westhaus | Christiane Wilhelm | Svato Zapletal Mehr Informationen zu den Teilnehmer*innen und Förderpreis-Nominierten auf www.mkgmesse.de

