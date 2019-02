"Stadt der Sprachlosigkeit" - ein Comic-Wettbewerb

13.02.19

Das Museum für Kommunikation Berlin feiert 2019 den „Summer of Comics“, der schon jetzt mit einem Comic-Wettbewerb beginnt. Arbeiten können ab sofort beim Kooperationspartner Comic Invasion Berlin eingereicht werden.



Ausstellungen, Veranstaltungen, Festival und ein Wettbewerb: Ein Sommer voller Comics im Museum für Kommunikation Berlin! Am 11. und 12. Mai 2019 findet hier erneut die Comic Invasion Berlin statt, das große Berliner Comic-Festival mit Lesungen, Workshops und Aktionen, für alle und kostenlos.



Traditioneller Startschuss ist der Comic-Wettbewerb, der in diesem Jahr unter dem Motto „Stadt der Sprachlosigkeit“ steht und thematisch an die kommende Sonderausstellung Gesten – gestern, heute, übermorgen des Museums anknüpft. Die besten Comic-Stories werden im Museum für Kommunikation Berlin ausgestellt und in einem Buch präsentiert. Darüber hinaus gibt es weitere tolle Gewinne!



Comic-Wettbewerb „Stadt der Sprachlosigkeit“





Einsendeschluss: 23. März 2019

Informationen und das Teilnahmeformular unter comicinvasionberlin.de/contest2019





Der „Summer of Comics“ im Museum für Kommunikation Berlin:





& 12.5.2019: Festival & Ausstellung

Comic Invasion Berlin

5. – 25.8.2019: Preisverleihung & Ausstellung

Berliner Comicstipendium 2019

5. – 25.08.2019: Ausstellung

Zeich(n)en der Zeit. Comic-Journalismus weltweit





Ausstellung „Gesten – gestern, heute, übermorgen“





4. – 1.9.2019

Informationen: mfk-berlin.de/ausstellung-gesten



