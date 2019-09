Pressemitteilung BoxID: 768214 (Museum für Kommunikation Berlin)

Zur Berlin Design Week: Interaktive Pop-Up-Ausstellung im Museum für Kommunikation Berlin am 12. und 13. Oktober 2019

Wie sieht ein Porträt aus, das eine künstliche Intelligenz von uns zeichnet? Können wir unseren Sinnen noch trauen, wenn die virtuelle Realität mit unserer Umgebung verschmilzt? Unsere Welt wird von einer unsichtbaren digitalen Sphäre überlagert. Schnittstellen zu gestalten, die das Ungreifbare greifbar macht, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.



In der Pop-Up-Ausstellung Schnittstellen, die im Rahmen der Berlin Design Week im Museum für Kommunikation Berlin am 12. und 13. Oktober 2019 zu sehen ist, präsentieren Studierende des Studiengangs Kommunikationsdesign der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin interaktive Experimente, die die Grenzen zwischen analoger und digitaler Welt verschwimmen lassen.



Der Eintritt zur Pop-Up-Ausstellung „Schnittstellen“ ist frei. Für die anderen Ausstellungen gilt der reguläre Museumseintritt.





und 13. Oktober 2019, 10 – 18 Uhr

kuratiert von Andreas Ingerl und Moritz Schell (HTW Berlin) in Kooperation mit dem Museum für Kommunikation Berlin



Das Projekt „Schnittstellen“



Die Digitale Revolution verändert in zunehmender Geschwindigkeit unsere (Um-)Welt – der durch Digitaltechnik und Computer ausgelöste Umbruch bewirkt seit Anfang des 20. Jahrhunderts einen Wandel in nahezu allen Lebensbereichen. Dieser Umbruch erfordert auch eine Neuausrichtung, zumindest aber eine Erweiterung der Schwerpunkte gestalterischer Disziplinen in Forschung und Lehre: Neben den Trends der digitalen Revolution, wie beispielsweise den Themen Big Data, maschinelles Lernen und künstlicher Intelligenz, sehen sich Gestalter*innen zukünftig noch weiteren Herausforderungen ausgesetzt. Der Einfluss der neuen Medien auf unser Kommunikationsverhalten, Sozialisationsprozesse und Sprachkultur oder die Erweiterung unserer physisch erfahrbaren Umwelt durch artifizielle Parallelwelten, etwa im Bereich der virtuellen oder erweiterten Realität sind Beispiele für den neuen Bedarf an gestalterischen Visionen. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl studentischer Arbeiten, die sich auf vielfältige Weise mit diesen Themen auseinandersetzen. Zu sehen sind insgesamt sechs Experimente, die den Besucher*innen Schnittstellen zur digitalen Sphäre präsentieren:



Bot-i-Celli



Die Besucher*innen können sich porträtieren lassen – nur ist der „Künstler“ in diesem Fall ein neuronales Netzwerk. Dieses nimmt die Besucher*innen mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware auf, setzt aus einer Datenbank von Scribbles eine individuelle Karikatur zusammen und bringt dieses mittels Zeichenroboter-Arm zu Papier.



Camera Logica



Tagtäglich häuft unsere digitale Gesellschaft neue Datenmengen an. Auch im Bereich der Fotografie vergrößert sich allein in den sozialen Netzwerken die Anzahl der Bilder täglich um mehrere Millionen. Camera Logica fragt: Wie kann eine unüberschaubare Menge von Daten, die in unserer Realität keine physische Form besitzt, aussehen und welche Schlüsse können Betrachter*innen am Ende aus der daraus entstehenden Abbildung ziehen?



Mix dir deinen Urlaubsdrink



Spielerisch stellen Besucher*innen ihre ganz persönliche Limo zusammen und geben dabei – ganz nebenbei – mehr von sich preis, als sie erwarten würden: Ein psychologisch valides Profil ihrer Persönlichkeit. Die Installation referenziert auf eines der elementaren Geschäftsmodelle von Facebook, Google und Co – Das Sammeln und die Vermarktung personenbezogener Daten.



VR Experience



Die VR Experience erlaubt Besucher*innen, eigene Wahrnehmungsmodalitäten in Prozessen der Raumwahrnehmung zu erfahren und wie sich diese durch die zunehmende Adaptierung einer virtuellen Sichtwelt verschieben lassen. Diese besonderen Einblicke ergeben sich aus der Divergenz einer körperlich erfahrbaren Umwelt und einer simultan, durch die VR-Brille projizierten und minimal geänderten virtuellen Umwelt.



Discount Designer



Ist die Arbeitswelt von Gestalter*innen durch die Entwicklung künstlicher Intelligenz bedroht? Kreativität galt lange Zeit als Domäne des Menschen. Doch erste Entwicklungen maschineller Gestaltungsformen wie z. B. maschinelle Logo-Generatoren greifen dieses Selbstverständnis an. Der Discount Designer ist ein Experiment, das das kreative Potential der Maschinen erkundet.



Generative Gestaltung



Im Gegensatz zu klassischen Entwurfsmethoden bearbeiten bei der Generativen Gestaltung die Gestalter*innen nicht unmittelbar ihr kreatives Erzeugnis (z. B. Bild, Sound und Animation). Stattdessen wird die visuelle Idee in ein Regelwerk übersetzt und dann in einer Programmiersprache in Form eines Quellcodes umgesetzt. Die Folge ist, dass ein solches Programm nicht nur ein einzelnes Bild erzeugen kann, sondern dass durch Veränderung von Parametern ganze Bilderwelten entstehen. Gezeigt werden vier Projektionen mit Beispielen generativer Gestaltungsexperimente.



Andreas Ingerl ist Professor für Digitale Medien im Studiengang Kommunikationsdesign an der HTW Berlin. Neben seiner Tätigkeit im IT-Bereich entwickelte er ein patentiertes Verfahren zur Echtzeitvisualisierung von Audioevents, arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Medienkonzeption und Medienpsychologie an der Technischen Universität Ilmenau und war Assistent am Institut für Medienforschung Ulm. Andreas Ingerl studierte Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd.



Moritz Schell ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Berlin. Zusammen mit Andreas Ingerl gründete er Anfang 2017 das Physical and Ubiquitous Computing Laboratory (PUC-Lab), in dem sich Studierende konzeptionell und experimentell mit den Herausforderungen der Digitalisierung unserer Umwelt beschäftigen. Neben seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit an der HTW Berlin gestaltet er mit seinem Studio TRIGGERBANGBANG räumliche und immersive Interaktions- und Erlebniswelten.



Museum für Kommunikation Berlin

Leipziger Straße 16

10117 Berlin



Telefon 030 202 94 0

www.mfk-berlin.de



Verkehrsverbindungen



U2 Mohrenstraße, U6 Stadtmitte, Bus M48, 200, 265



Öffnungszeiten

Dienstag 9 – 20 Uhr

Mittwoch bis Freitag 9 – 17 Uhr

Sa, So, Feiertag 10 – 18 Uhr

24., 25. und 31.12. geschlossen



Eintritt



6 €, ermäßigt 3 €

Der Eintritt zur Pop-Up-Ausstellung am 12./13.10. ist kostenfrei. Für alle anderen Ausstellungsbereich gilt der reguläre Eintritt.



Ermäßigter Eintritt



Studierende und Auszubildende



Teilnehmer*innen an Führungen



Gruppen ab 15 Personen



Berlinpass-Inhaber*innen



Freier Eintritt

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre

betreute Schulklassen allgemeinbildender und beruflicher Schulen

freitags von 9 – 12 Uhr für Gruppen ab 15 Personen

Refugees





