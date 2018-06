Die 8. Auflage des Berliner Comic-Festivals am 23. und 24. Juni 2018 ist zum ersten Mal zu Gast im Museum für Kommunikation Berlin. Veranstaltungen bei freiem Eintritt im Rahmen der Sonderausstellung „Oh Yeah! Popmusik in Deutschland.“



OH YEAH! Bereits zum 8. Mal vernetzt das Festival COMIC INVASION BERLIN Künstler*innen, Comic-Begeisterte und Neugierige.



Neben der obligatorischen Art Alley mit vielen Künstler*innen und Indie-Comic-Verlagen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm zwischen Popmusik und Comickultur für alle Altersgruppen mit Workshops, Lesungen, Vorträgen und Konzerten.



Vom 23. Juni bis 22. Juli sind außerdem Werke der Preisträger*innen des 1. Comicstipendiums Berlin in einer Sonderpräsentation zu sehen – die Einladung zur Preisverleihung und weiteres Pressematerial unter www.mfk-berlin.de/pressemappen.



COMIC INVASION BERLIN. Comic meets Pop!

23. & 24. Juni 2018, jeweils 10 bis 18 Uhr

im Museum für Kommunikation Berlin



Programmhighlights:



23. & 24. Juni, 12 bis 17 Uhr

verschiedene Bastelaktionen & Workshops für Kids



23. Juni

Live Drawing Session u.a. mit PEN-Award-Gewinner Hamid Sulaiman (10 bis 18 Uhr)

Nick Cave Live Drawing mit Reinhard Kleist & The Good Sons (14 & 17 Uhr)



24. Juni

Konzert: Neoangin aka Jim Avignon (13 Uhr)

Konzert: Orchestre Miniature in the Park (15 Uhr)



Vollständiges Programm: https://www.mfk-berlin.de/comicinvasion/

