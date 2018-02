Peter Gorschlüter wird Direktor des Museum Folkwang

Peter Gorschlüter (*1974, Mainz) wird neuer Direktor des Museum Folkwang in Essen. Der Kurator und Kunstwissenschaftler ist seit 2010 stellvertretender Direktor des MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main und kommt zum 1. Juli 2018 nach Essen. Er tritt damit für die nächsten acht Jahre die Nachfolge von Dr. Tobia Bezzola an, der zu Beginn des Jahres als Direktor des Museo d’arte della Svizzera italiana nach Lugano wechselte. Das Kuratorium des Museum Folkwang folgte damit dem Vorschlag der Findungskommission und traf diese Entscheidung einstimmig.



Oberbürgermeister Thomas Kufen: „Ich bin mir sicher, dass Peter Gorschlüter mit seiner Expertise dazu beitragen wird, neue Impulse zu setzen. Das Museum Folkwang ist ein Aushängeschild für unsere Stadt, weit über die Region hinaus. Diesen internationalen Anspruch sehe ich in guten Händen, gleichzeitig bin ich überzeugt, dass sich auch die Essenerinnen und Essener auf ein neues Profil unter neuer Leitung freuen können.“



Dr. Ulrich Blank, Vorsitzender des Folkwang Museumsvereins e.V., betont: „Peter Gorschlüter kann eine beeindruckende kuratorische Expertise vorweisen. Mit Ausstellungsprojekten der klassischen Moderne hat er sich ebenso Ansehen erworben wie mit seinem Arbeitsschwerpunkt seit 2010, der zeitgenössischen Kunst. Er war in der Leitung namhafter Museen tätig und bringt Auslandserfahrung mit. Insgesamt ideale Voraussetzungen für einen Direktor des Museum Folkwang!“



Peter Gorschlüter: „Die Leitung des Museum Folkwang mit seiner herausragenden Geschichte und Sammlung in einer Zeit zu übernehmen, in der sich Museen international neu positionieren angesichts gesellschaftlicher, technologischer und künstlerischer Entwicklungen, ist eine spannende Aufgabe. Der Folkwang-Gedanke ist gerade für das Museum des 21. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung und eine Herausforderung, auf die ich mich ebenso freue wie auf das Team des Museums und die Stadt Essen.“



Vita – Peter Gorschlüter (*1974, Mainz)

Nach seinem Studium der Kunstwissenschaft und Medientheorie an der HfG Karlsruhe war Peter Gorschlüter von 2002 bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator an der Kunsthalle Düsseldorf. Von 2008 bis 2010 wirkte er als Chefkurator an der Tate Liverpool und leitete dort die Abteilung Sammlung und Ausstellungen. 2010 war Gorschlüter Co-Kurator der Liverpool Biennale. Am MMK in Frankfurt am Main hat er seit 2010 zahlreiche monografische und thematische Aus-stellungen konzipiert, u. a. mit den Künstlerinnen Rineke Dijkstra, Jewyo Rhii, Fiona Tan, dem Modeschöpfer Kostas Murkudis sowie eine Retrospektive zum Werk des brasilianischen Künstlers Hélio Oiticica. Seit 2012 ist Peter Gorschlüter Mitbegründer und Co-Kurator der Fotografie-Triennale RAY Frankfurt RheinMain. 2016 kuratierte er am MMK die Ausstellung „Das imaginäre Museum“ in Zusammenarbeit mit der Tate und dem Centre Pompidou. Gorschlüter ist assoziiertes Mitglied des Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften und lehrt an der Goethe-Universität Frankfurt am Main im Studienfach Curatorial Studies Theorie – Geschichte - Kritik. Er ist Kuratoriumsvorsitzender der Deutsche Börse Photography Foundation.

Museum Folkwang

Das Museum Folkwang ist eines der renommiertesten deutschen Kunstmuseen mit einer herausragenden Sammlung der Malerei und Skulptur des 19. Jahrhunderts, der klassischen Moderne und der Kunst nach 1945 sowie der Fotografie. Daneben beherbergt das Museum Folkwang auch umfassende Sammlungen zur Grafik, Archäologie, Weltkunst und Kunstgewerbe sowie zum Plakat. Einzigartige Werke von van Gogh, Cezanne, Gauguin treffen auf Arbeiten von Rothko, Pollock, Richter. Es ist das erste deutsche Kunstmuseum in der Größe, das allen Besuchern freien Eintritt in die eigene Sammlung gewährt - ermöglicht durch die großzügige Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

