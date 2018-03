Museum Folkwang widmet Schweizer Bildhauer Hans Josephsohn ab 30. März große Ausstellung

Die Retrospektive Hans Josephsohn. Existenzielle Plastik (30. März bis 24. Juni 2018) versammelt mehr als 70 zum Teil großformatige Plastiken und Reliefs von Hans Josephsohn (1920–2012). Ergänzt wird die umfangreiche Werkschau durch Gipsmodelle und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen. Es ist die bislang größte Josephsohn-Ausstellung in Deutschland. Erstmalig wird inmitten der großen Ausstellungshalle eine interaktive Aktionsfläche für Performances, Ausstellungsgespräche und Workshops eingerichtet. In der hochkarätigen Vortragsreihe „Reine Abstraktion ist mir zu wenig, und den Naturalismus verabscheue ich.“ erläutern zudem fünf Expert_innen aus dem In- und Ausland die zentralen Motive in Josephsohns Werk.



Auf der Aktionsfläche umgeben von den Plastiken und Skulpturen findet unter anderem die Tanz-Performance Fremde im Gespräch (Fr, 27.4., 24.6.), die Lesung Plastische Notizen (Fr, 22.6.) sowie die Ferienakademie Bewegte Körper (Di, 22.5. bis Do, 24.5.) statt.



Internationale Expert_innen – wie Arie Hartog (Do, 5.4.), Antoinette Le Normand-Romain (Do, 19.4.) oder lleana Parvu (Do, 17.5.) – stellen in einer fünfteiligen Vortragsreihe Fragen zu Josephsohns Werk: Wie lässt sich das Werk von Hans Josephsohn verstehen? In welchem Verhältnis stehen dabei das Material und die bildnerischen Prozesse? Wie kann sein Werk im größeren Zusammenhang des kunsthistorischen Gefüges und Diskurses europäischer Bildhauerei verortet werden?



In der erfolgreichen Reihe Kuratoren führen finden zwei Rundgänge mit dem Kuratoren-Team Hans-Jürgen Lechtreck (Fr, 4.5.) und Sonja Pizonka (Fr, 15.6.) statt. Der Bildschöne Samstag widmet sich den Plastiken von Hans Josephsohn (Sa, 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.). Jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr können Kinder von 6 bis 12 Jahren unter dem Motto Männer im Matsch in einem Sandkasten voller Modelliermasse eigene Figuren kneten und formen.



Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Kesselhaus Josephsohn, St. Gallen statt, wird unterstützt durch die Sparkasse Essen und gefördert von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.



Information



Hans Josephsohn

Existenzielle Plastik

30. März – 24. Juni 2018



Öffnungszeiten

Dienstag – Sonntag 10 – 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 10 – 20 Uhr

Montag geschlossen



Geöffnet: Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag



Es erscheint ein Katalog im Steidl-Verlag (ca. 25 €)

Eintritt: 8 €, erm. 5 €

