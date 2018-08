Der Edelmetallraub im "Dritten Reich" und das Beispiel der Silbersammlung Pinkus/Ehrlich

Im Rahmen der Ausstellung Geraubt. Gesammelt. Getäuscht. Die Sammlung Pinkus/Ehrlich und das Museum Angewandte Kunst hat das Museum den Wirtschafts- und Sozialhistoriker Prof. Dr. Ralf Banken eingeladen, die Entwicklung der deutschen Edelmetallwirtschaft in den 1930er Jahren vorzustellen. In seinem Vortrag stellt er die Ursachen für die staatliche Beschlagnahme edelmetallhaltiger Gegenstände aus jüdischem Besitz heraus, die er am Beispiel der Silbersammlung des Textilfabrikanten Joseph Pinkus, bzw. seiner Tochter und Erbin Hedwig Ehrlich erläutert. Besonderes Augenmerk legt Banken auf die Bedeutung des Edelmetallraubs für die deutsche Kriegsfinanzierung.

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist 5 Euro und 3,50 Euro ermäßigt.



Die Ausstellung ist Teil des Kooperationsprojekts Gekauft. Gesammelt. Geraubt? Vom Weg der Dinge ins Museum mit dem Historischen Museum, dem Jüdischen Museum, dem Weltkulturen Museum und dem Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main. Zu den weiteren Veranstaltungen im Rahmen dieser Kooperation zählen Tandemführungen in den jeweiligen Ausstellungshäusern. Zum ersten Termin am Mittwoch, den 29. August 2018, führen die Kuratorinnen Dr. Katharina Weiler (Museum Angewandte Kunst) und Dr. Eva Atlan (Jüdisches Museum Frankfurt) gemeinsam durch Geraubt. Gesammelt. Getäuscht. Die Sammlung Pinkus/Ehrlich und das Museum Angewandte Kunst. Im Mittelpunkt steht der heutige Umgang mit Objekten aus einstmals jüdischem Besitz aus der Perspektive der beiden unterschiedlichen Museen.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter create.angewandte-kunst@stadt-frankfurt.de. Im Eintrittspreis inbegriffen.



Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Pressemitteilung. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich zur Veranstaltung ein und würden uns sehr über eine Ankündigung und/oder Besprechung in Ihrer Publikation freuen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren