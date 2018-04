Bereits 100.000 Besucher sahen Jil Sander. Präsens im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt

Seit Eröffnung im November 2017 haben 100.000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung Jil Sander. Präsens im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main besucht. Damit ist die Ausstellung die bislang erfolgreichste des Museums. Direktor Matthias Wagner K begrüßte heute die 100.000ste Besucherin persönlich und überreichte einen Katalog zur Ausstellung.



„Jil Sanders Purismus hat nicht nur die Mode, sondern unsere Vorstellungen von Schönheit und Identität verändert. Der Erfolg der Ausstellung, gerade auch beim jungen Publikum, macht deutlich, dass ihr Werk bis heute nichts an Aktualität verloren hat “ so Matthias Wagner K.



Jil Sander. Präsens ist weltweit die erste Ausstellung, die sich dem Werk der großen deutschen Modedesignerin widmet. In raumgreifenden multimedialen Installationen und Tableaus zeigt sie die Auswirkungen von Jil Sanders Gestaltungshaltung auf Ästhetik, Material und Form von Mode- und Produktdesign, Architektur und Gartenkunst. Die Schau, die Museumsdirektor Matthias Wagner K in enger Zusammenarbeit mit Jil Sander kuratiert hat, ist keine retrospektive Übersichtsausstellung, sondern ein neues, aktuelles Gesamtwerk, das durch Jil Sanders Präsenz zum ästhetischen Ereignis wird. Sie bespielt das gesamte Museumsgebäude auf rund 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.



Die Ausstellung Jil Sander. Präsens läuft noch bis zum 6. Mai 2018 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren