Pressemitteilung BoxID: 773656 (Museen der Stadt Dresden)

Lichtperformance am 9. November für Dresdnerinnen und Dresdner aus aller Welt mit 80 Performerinnen und Performern

Am Samstag, den 9. November werden Performerinnen und Performer mit 80 großen Leuchtskulpturen sowie viele Dresdnerinnen und Dresdner aus aller Welt einen leuchtenden Schwarm am Elbufer und im Dresdner Stadtraum bilden.



Die Performance SIGNALS 3.0, zu der der niederländisch-ungarische Künstler Artúr van Balen, der kolumbianische Künstler Tomás Espinosa gemeinsam mit den drei Veranstaltern Kunsthaus Dresden, HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste und Montagscafé/Staatsschauspiel Dresden alle Dresdnerinnen und Dresdner einladen, soll ein Zeichen setzen für eine neue lebendige und poetische Form des Gedenkens.



Das eindrucksvolle künstlerische Projekt ruft am Tag des 9. November 2019 drei historische Ereignisse wach, die die europäische Geschichte wie auch das Weltgeschehen auf unterschiedliche Weise prägten:



Am 9. November 1918 erlebte Deutschland den Beginn der ersten parlamentarischen Demokratie, gleich zweimal wurde die Republik ausgerufen – einmal von Philipp Scheidemann und einmal von Karl Liebknecht.



Der 9. November 1938 steht mit der Reichspogromnacht für den Übergang von der Diskriminierung zur offenen Gewalt gegen deutsche Jüdinnen und Juden. Von den Nationalsozialisten als „spontaner Volkszorn“ inszeniert, fand die systematische Entsolidarisierung von Menschen in den Vernichtungslagern ihren grausamen Zielpunkt.



Der jüngste Anlass, der uns heute dazu bewegt, den Tag in lebendiger Erinnerung zu halten, ist der 9. November 1989. An diesem Tag öffneten sich in Folge anhaltender Forderungen nach Reisefreiheit, Massenprotesten und der Flucht Tausender aus dem Land die Grenzen der DDR.



Die Veranstalter laden gemeinsam mit der Stiftung Tools for Action alle Dresdnerinnen und Dresdner am Samstag, den 9. November um 18:00 Uhr ein, am Goldenen Reiter zusammenzukommen, um gemeinsam Dresden zu erhellen. Bitte bringen Sie gern Fahrradleuchten, Taschenlampen oder Handys mit.



SIGNALS 3.0 #dresdenleuchtet #9november



Wann: Samstag, 9. November 2019 um 18 Uhr

Wo: Treffpunkt am Goldenen Reiter



Teaser-Video (zum Teilen): https://vimeo.com/364224358

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (