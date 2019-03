Pressemitteilung BoxID: 745951 (Museen der Stadt Dresden)

FUTUR ZWEI 50 Jahre Robotron und 50 Jahre Informatikausbildung

Ausstellung

Robotron – Computertechnik und Industriekultur



Filmreihe

Hauptrolle Computer



1. April 4.- 8. Juli 2019







Die Gründung des Studiengangs der Informatik an der Technischen Universität Dresden und des Großunternehmens für die Produktion von Computertechnik VEB Kombinat Robotron vor 50 Jahren nimmt ein Netzwerk von Partnern aus Wissenschaft und Wissenschafts­kommunikation, Industrie und Kultur in Dresden zum Anlass für ein gemeinsames Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm. Am Anfang stehen die Eröffnung der neu gestalteten ständigen Ausstellung „Robotron – Computertechnik und Industriekultur“ in den Technischen Sammlungen Dresden und des Robotron-Museums Robotron Datenbank-Software GmbH am 1. April. Den Abschluss bilden die Festtage „50 Jahre Informatik“ an der TU Dresden vom 18. Bis zum 20. Juni.



Der Titel des Programms FUTUR ZWEI öffnet einen weiten Assoziationsraum und nimmt Bezug einerseits auf die mit der Informationstechnik von jeher verbundenen extrem hohen Erwartungen an ihre positiven wie negativen sozialen Folgen, andererseits auf die parallele Entwicklung der Computerwissenschaften und -industrien auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs sowie nicht zuletzt auf das enorme Innovations­tempo der Informationstechnik, die in den letzten 50 Jahren Zukunftsbilder schneller in Vergangenheits­beschrei­bungen verwandelt hat als in jedem anderen Bereich von Forschung, Technik und Industrie.



Die Technischen Sammlungen Dresden nehmen das Jubiläum des einst mit nahezu 70.000 MitarbeiterInnen größten Industriekombinats der DDR zum Anlass für eine Neugestaltung der ständigen Ausstellung zur frühen Geschichte des Computers. Ausgewählte Objekte aus der umfangreichen Museumssammlung vom legendären Großrechner R 300 von 1967 bis zum Prototypen des ersten Heimcomputers der DDR „Z 9001“. Die Präsentation der Robotron-Produkte begleiten Film- und Fotodokumente zur Arbeitswelt in der neuen Industrie sowie zu deren tagesaktueller und populärwissenschaftlicher Darstellung im Film und im Fernsehen. Computer-Pioniere aus dem Förderverein der Technischen Sammlungen stellen in kurzen Videos die Meilensteine in der Entwicklung der Robotron-Computer vor und zeigen, wie diese funktioniert haben. Ein Kurzfilm-Essay sucht die Animationsfilmerin Katrin Rothe in der Dresdner Computergeschichte nach Antworten auf die Frage nach dem künftigen Verhältnis zwischen arbeitenden Menschen und intelligenten Maschinen.



Am Jahrestag der Gründung des VEB Kombinat Robotron vor 50 Jahren laden der frühere Forschungsdirektor Prof. Gerhard Merkel und weitere ehemalige Robotroner zu einer Festveranstaltung in die Technischen Sammlungen ein, in deren Rahmen die neu gestaltete Ausstellung eröffnet wird. Vom 2. April an ist sie für die Besucherinnen und Besucher des Museums geöffnet.



Am 5. Und 6. April beginnt im Museumskino Ernemann VIIb die Filmreihe „Hauptrolle Computer“ mit dem ersten Science Fiction Film der DEFA, Der schweigende Stern in der Regie von Kurt Maetzig.



Die weiteren Termine:



26./27. April Lemmy Caution gegen Alpha 60, Frankreich 1965, Regie: Jean-Luc Godard



10./11. Mai Zwei schräge Vögel, DDR 1988/89, Regie: Erwin Stranka





Mai Computer im Animationsfilm, Kurzfilme der DDR und der BRD, 1969 bis 2016





24./25. Mai Das Netz, D 2004, Regie: Lutz Dammbeck



Beginn ist jeweils um 20 Uhr.



Informationen über das Gesamtprogramm zum Doppeljubiläum unter www.futurfutur.de .

