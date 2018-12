VIEW Premium Selection - Preview Textile Fair mit Besucherplus

11.12.18

Zwei sehr gut besuchte Messetage, eine wachsende Aufgeschlossenheit für neue Optiken und textile Innovationen und ein entsprechend kreatives Angebot mit rund 400 hochwertigen internationalen Kollektionen – das ist die Quintessenz der jüngsten VIEW Premium Selection, die am 4. und 5. Dezember in München einen ersten umfassenden Einblick in die neue Saison Spring.Summer 2020 bot.



Mit zahlreichen Einkaufsteams, Designern und Produktmanagern führender europäischer Brands war die Preview Textile Fair der MUNICH FABRIC START über beide Messetage sehr gut frequentiert. Die Veranstaltung konnte die wachsende Besucherfrequenz der letzten VIEW im Juli weiter fortsetzen und schloss mit insgesamt knapp 1000 Besuchern und somit einem Plus von 4% Prozent zur Vorjahresveranstaltung.



Ein frühes und kontinuierliches Sondieren des Marktes erfährt in einem viel versprechenden Kontext momentan neue Bedeutung. Denn ein großer Innovationsschub für Mode kommt aktuell aus den Stoffen selbst. Durch ihre Struktur, ihren Charakter und ihre Formfestigkeit bestimmen sie Silhouetten und Styles. So wird Sportivität bis hinein in den Megatrend Athleisure hauptsächlich über neue Warenbilder definiert. Zudem gibt es in der modischen Spitze eine neue Lust an plakativen Styles und intensiven Farben. Aber auch der breite Markt sucht Erneuerung. Das ist Herausforderung und Chance zugleich für Einkäufer wie für die textile Vorstufe, die diesen Marktanforderungen mit einem breiten Spektrum an neuen Materialmischungen, innovativen Verarbeitungen und überraschenden Haptiken begegnet.



„Wir beobachten eine größere Offenheit von Seiten der Kunden gegenüber neuen Themen“, sagt Frank Weber, der mit Velcorex regelmäßig auf der VIEW ausstellt. Früher habe es oft mehrere Saisons gedauert, bis neue modische Themen in die Kollektionen aufgenommen wurden. Heute komme man schneller darüber ins Gespräch. Das bestätigt auch das Grand der Aussteller und Besucher. „Wir kommen auf die VIEW, um neue Entwicklungen in einem sehr frühen Stadium zu sehen. Diese Erwartungen werden hier auch erfüllt. Zudem eignet sich dieser Termin einige Wochen vor den großen Textilmessen, um noch neue Themen bei den Lieferanten einzusteuern. Das ist ein absolutes Asset dieser Veranstaltung. Aktuell suchen wir nach tollen gewaschenen Leinenqualitäten für unsere Pre-Spring Collection 2020.“

Guido Ostländer, Head of Design Menswear bei Cinque.



Körnige Strukturen und natürliche Irregularitäten werden für Sommer 2020 vielerorts gut besprochen. Umgesetzt in Leinen und Leinenmischungen oder Wollbeimischungen. Daneben bauen sich sportive Themen mit Nylons, Baumwollbeschichtungen und Laminaten für Outerwear zusammen mit Workwear-Inspirationen als viel versprechende Tendenz auf. Klassische Karos und Streifen bekommen über neue Farbkombinationen oder im Mix und Match mit Drucken einen neuen Dreh. Die Farbpalette zeigt sich im Kontrast zu den mittlerweile bewährten Summerdarks in leuchtenden, optimistischen Grundtönen mit viel frischem Grün, Gelb und einer Auswahl an Apricot- bis Rottönen. Auch in der Menswear ist Bewegung drin.



„Es gibt viele Kunden, die ganz bewusst nach Non Flats suchen. Jetzt darf es auch in der Menswear und zum Sommer kontrastreicher werden durch Strukturen und Dreidimensionalitäten.“

Nicola Aldo Küpfer von Niggeler und Küpfer



Vielschichtig zeigen sich somit die Stoffe für die Menswear: Neben neu interpretierten Streifen, Jacquards und sportiven Karos sind hier auch auffällige Geometrics bis hin zu feminin angehauchten Microdessinierungen zu finden.



Generell gilt es, Angebote zu schaffen für eine heranwachsende Konsumentenschicht, die völlig unvoreingenommen und unkategorisiert mit tradierten Mustern bricht, alters- und geschlechtsübergreifenden Kleidungsstil präferiert und gleichzeitig nach Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit im Umgang mit Ressourcen sucht. Auch das war Thema in intensiven Gesprächen am Rande der Messe wie beim Lunch oder dem gemeinsamen abendlichen Messeausklang der VIEW X-Mas Moods.



In diesem Zusammenhang wird verständlich, dass das Thema Nachhaltigkeit auf immer breitere Akzeptanz trifft, wie Hersteller Tejidos Royo oder C.Pauli bestätigen. Selbst die bis zu 100% höheren Preise werden von immer mehr Endkonsumenten akzeptiert mit entsprechendem Impact auf die Einkäufer von Stoffkollektionen. Gleichzeitig wächst die Erwartung, dass sich Nachhaltigkeit nicht mehr allein auf das Produkt fokussiert. Vielmehr rückt der gesamte Herstellungsprozess in den Blickpunkt, begonnen von der zertifizierten Weberei bis zum Einsatz von organischen Zutaten wie Knöpfen und Bändern. Entsprechend ausgebaut haben Hersteller diese Angebotspalette.



In Zeiten reduzierter Budgets und Kapazitäten steht der Einkauf vor neuen Herausforderungen. Die Fabric Hersteller begegnen diesen auch, indem sie noch stärker in kreative Vorleistung gehen.



„Der Umzug auf die VIEW vor drei Saisons hat sich definitiv als der richtige Schritt erwiesen. Hier haben wir hochwertigen Besucherzustrom, ein funktionierendes Netzwerk aus Agenturen und Lieferanten und überall dem diese einzigartige Atmosphäre. Dieser gesamte Kontext hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich das Business für uns positiv entwickelt hat. Auch der Termin dieser Veranstaltung spielt uns immer mehr zu, weil wir heute neue Entwicklungen viel früher angehen und auf den Markt abstimmen können.“

Alessandro Jentzsch, Cangioli



Auch mit Ihrem Portfolio haben sich die Anbieter der VIEW auf die Anforderungen des Einkaufs eingestellt. Neben den bis zu 80% fertigen Sommerkollektionen bieten viele Aussteller auch noch Winter-Nachprogramme oder Sofortprogramme. Ergänzend dazu hat sich der Anteil an früher Information durch Trendbüros und Farbspezialisten in den vergangenen Jahren stetig vergrößert.



„Die kontinuierlich positive Entwicklung der VIEW bestätigt, dass wir der Branche mit unserem Preview-Format seit 2008 die perfekte Plattform zum richtigen Zeitpunkt bieten. Das positive Feedback aus dem Markt, die hohe Wertschätzung der gebotenen Services und die einzigartige Atmosphäre bilden den richtigen Rahmen, um Kollektionen und individuelle Themen interaktiv im direkten Austausch mit Lieferanten auf der VIEW weiterzuentwickeln.“

Sebastian Klinder, Managing Director MUNICH FABRIC START



BRANDS AT VIEW



Airfield | Akris | Bogner | Bugatti | Brax | Calvin Klein | Cinque | Comma | Escada | Holy Fashion Group | Hugo Boss | Joop | Lagerfeld | Lala Berlin | Laurèl | MAC | Marc Cain | Mavi Europe | Porsche Design | René Lezard | Riani | Schumacher | Set | Strellson | Strenesse | Tommy Hilfiger | Westwing uvm.



Damit zeigt die VIEW auch im 10. Jahr ihres Bestehens, dass sie als Branchenoffensive den immer neuen Herausforderungen des Marktes produktiv begegnet. Das wird von einer wachsenden dynamischen Community geschätzt, welche die VIEW mit ihrem Werteversprechen für Qualität und Innovation in ihrer Position als eine der bedeutendsten Preview Messen in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt stärkt.



Bereits vom 29. bis 31. Januar 2019 zeigt die nächste MUNICH FABRIC START eines der international größten Spektren für Fabrics und Additionals mit einem dynamisch interaktiven KEYHOUSE als Area für zukunftsweisende Textilien und Lösungen sowie der BLUEZONE als eine der weltweit größten Denim Shows.



