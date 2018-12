MUNICH FABRIC START beteiligt sich an NEW HERITAGE

19.12.18

Nach intensivem Austausch und gemeinsam realisierten Projekten kommt zusammen, was zusammengehört: Die MUNICH FABRIC START Exhibitions GmbH beteiligt sich an der New Heritage – dem Festival für Zeitloses – welches seit 2017 je einmal pro Jahr in München und Düsseldorf stattfindet. Die Macher der Messen ergänzen sich nun, um die erfolgreich eingeschlagenen Wege weiterentwickeln zu können.



Beide Veranstaltungen erfreuen sich entgegen dem allgemeinen „Messe-Verdruss-Trend“ einer wachsenden Community. Handwerkskunst, Qualität, Einzigartigkeit, Zeitloses und Beständigkeit sind Werte, die sowohl bei der New Heritage als auch bei den Machern der MUNICH FABRIC START und BLUEZONE den Kern bilden und die sich wachsender Beliebtheit erfreuen.



Mit diesem Schritt schaffen die Veranstalter Potenziale, bündeln ihre Kompetenzen und nutzen Synergien wie Ressourcen effizient, um die aufstrebende Veranstaltung für Manufakturprodukte zukünftig gemeinsam weiter zu entwickeln und auszubauen.



Die New Heritage hat sich zu einer bedeutenden Veranstaltung für all diejenigen etabliert, die auf der Suche sind nach Qualität und Authentizität, nach Marken und Produkten abseits des Mainstreams und einem neuen Einkaufserlebnis – und zwar B2C wie auch B2B. Dieser Bereich bietet Potenzial, welches mit weiteren spannenden Ausstellern, Kooperationspartnern und Rahmenprogramm weiter ausgebaut werden soll.



Die Gründer und Erfinder der New Heritage, Moritz Fuchs und Ann Sophie Meier, zeigen sich sehr glücklich über diesen Zusammenschluss und schätzen das Engagement und die langjährige Erfahrung der Macher der MUNICH FABRIC START und BLUEZONE in München.



„Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Wir verstehen uns persönlich super und hatten von Beginn an die gleiche Vision, wohin die Reise der New Heritage gehen soll. Das gibt Vertrauen. Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit.“



Moritz Fuchs, Gründer New Heritage



Ann Sophie Meier ergänzt: „Wir glauben fest daran, dass die New Heritage als Plattform für Qualitätsprodukte für Endkonsumenten und Retailer sowie Agenturen funktioniert. Gemeinsam möchten wir das Konzept weiter ausbauen und sind überzeugt davon, einen vielversprechenden Weg eingeschlagen zu haben.“



Neben den Synergien und der bedeutenden Schnittmenge ihrer Community sehen die Macher der MUNICH FABRIC START ein Riesenpotential in der Veranstaltung.



Sebastian Klinder: „Wir haben die beiden letzten Veranstaltungen in München und Düsseldorf intensiv mitverfolgen können und sind beeindruckt von den Machern der New Heritage. Aber mit echter Begeisterung haben wir beobachtet, dass die New Heritage eben nicht nur für Endkonsumenten funktioniert, sondern auch fi ndige Retailer anlockte. Die New Heritage ist eine People to People Messe! Das und die grundsätzlichen Gemeinsamkeiten in der Leidenschaft, Kreativität und dem Gespür für die richtige Ansprache und einem feinfühlig zusammengestellten Angebot an Produkten verbindet uns. Dank der Bündelung unserer Stärken werden wir dieses Event gemeinsam erfolgreich weiter entwickeln können.“



Die Kooperation gibt einen Ausblick auf die logische Weiterentwicklung heutiger Messeund Shoppingkonzepte. Die Überschneidung von B-to-B und B-to-C Veranstaltungen birgt Potenzial für ein Modell der Zukunft, ohne dabei die Werte der Veranstaltung anzutasten.



Frank Junker: „Für uns ist es unheimlich bereichernd, den look & feel und Spirit der New Heritage aufzunehmen. Im Gegenzug haben auch wir etwas zu teilen und nicht zuletzt große Kompetenz sowie ausgesprochen gut funktionierende Strukturen, inhouse wie extern. Wir passen persönlich wie auch veranstaltungstechnisch einfach toll zueinander.“



Die beiden nächsten, gemeinsam organisierten Events der New Heritage finden am 11. & 12. Mai 2019 in München und am 23. & 24. November 2019 in Düsseldorf statt.



Die Erschließung weiterer Standorte ist in Planung.



Die Geschäftsführung der FOXnFRIENDS GmbH als Veranstalter der New Heritage Events übernehmen mit sofortiger Wirkung Moritz Fuchs und Sebastian Klinder.



Über die New Heritage:



Die New Heritage ist ein Festival, das sich qualitativ hochwertigen Produkten und den Geschichten hinter diesen verschrieben hat. Auf der Veranstaltung präsentieren sich über ein Wochenende hinweg rund 120 Aussteller aus den Bereichen Bekleidungs-, Freizeit-, Wohnund Genusskultur, die ihre Produkte direkt an Endkonsumenten sowie Retailer verkaufen.



Unter den Ausstellern sind Global Player wie BMW Motorrad, Schiesser Revival und Manufactum, aber auch kleine, nationale und internationale Manufakturen.



Abgerundet wird das Festival von einem vielfältigen Rahmenprogramm, das unter anderem aus diversen Workshops und Vorträgen, Musik und jeder Menge Heritagekultur besteht.



Die New Heritage findet jährlich je einmal in München und Düsseldorf statt und zieht jeweils ca. 5.000 Besucher an.



www.new-heritage.de

