Techtextil: Multi-Plot zeigte Direktdruck mit Dispersionstinte

Unter dem Motto „Connecting the Future“ endete die Techtextil 2017 als internationale Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe.



Die Multi-Plot Europe GmbH präsentierte zusammen mit Mimaki auf einem gemeinsamen Stand mit ELMATEX die große Vielfalt an Lösungen für den digitalen Textildruck. ELMATEX ist ein zuverlässiger Vertriebspartner für weltweit führende Hersteller von Maschinen, Anlagen und Zubehör speziell für die Textil- und Nonwovens-Industrie. Das Team von Multi-Plot demonstrierte live am Stand eine TX 300P-1800 mit Dispersionstinte DD400. Der Textildrucker aus dem Hause Mimaki überzeugt mit einer Druckgeschwindigkeit von 68qm/ Stunde und ist damit mehr als doppelt so schnell wie ein vergleichbarer Drucker. Das Modell ist mit vier hintereinanderliegenden On-demand-Piezo-Druckköpfen ausgestattet, die Tintentröpfchen mit hoher Geschwindigkeit ausstoßen, um während des Druckes bei großem Kopfabstand eine exakte Platzierung sicherzustellen. Damit bietet sich diese Maschine für alle Arten von Textilien – selbst dickere und strukturierte Materialien – an, um sie in hochwertiger Qualität zu bedrucken. Ab Sommer 2017 wird die Mimaki TX 300P-1800 auch in einer Hybridversion erhältlich sein, mit der sowohl Textilpigment-, als auch Sublimationstinte verarbeitet werden kann. Mit dieser neuen Lösung kann schnell und effizient auf synthetischen und pflanzlichen Textilfasern gedruckt werden, ohne dass das Tintensystem gewechselt werden muss.



Des Weiteren zeigte Multi-Plot einen waschechten Druck mit Pigmenttinte auf Baumwolle und ein A2-brandschutzzertifiziertes Glasgewebe. Die Zuschauer waren begeistert!



Wir blicken auf eine erfolgreiche Techtextil 17 zurück und freuen uns jetzt schon auf 2019.

