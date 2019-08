Pressemitteilung BoxID: 764498 (Multi-Plot Europe GmbH)

Multi-Plot lädt nach München und Bocholt ein

Zu zwei hochinteressanten Veranstaltungen lädt das Spezialisten-Team von Multi-Plot ein

Am Mittwoch, den 4. September von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr empfängt das Bad Emstaler Unternehmen seine Gäste zum „MimakiDay“ direkt bei MIMAKI in der Niederlassung München. Dort erleben Sie einen Tag mit Fachleuten aus der Welt des digitalen Textildrucks und erfahren alles Wissenswerte über neue Technologien und ihre Möglichkeiten. Experten, wie z.B. Georg-Otto-Friedrich und Klieverik, informieren Sie in interessanten Vorträgen über Techniken und Entwicklungen in den Bereichen Sublimation, Sublifusion, Transferpapier, Pigmentdruck und dem allgemeinen digitalen Textildruck. Mimaki demonstriert eine Reihe seiner Drucksysteme und rundet das Ganze mit einem WorkShop an den Maschinen ab.



Am Mittwoch, den 9. Oktober findet der diesjährige „Textile Day“, erstmalig mit und beim traditionsreichen Hersteller von Heimtextilien und Technischen Textilien, IBENA, in Bocholt statt. Zusammen mit Multi-Plot und dem Verlagshaus Gruber wird an die erfolgreiche Veranstaltung im letzten Jahr angeknüpft. Neben einer Führung durch die IBENA-Produktionshallen in Rhede, werden auch hier verschiedene Maschinen aus dem Bereich des digitalen Textildrucks präsentiert. Zahlreiche interessante Vorträge von anerkannten Experten der Branche, unter anderem zu den Themen „Flammhemmende Textilien“ sowie „Pigmentdruck“ und eine „Nachlese zur ITMA“ warten auf Sie.



Beide Veranstaltungen bieten Ihnen nicht nur die Möglichkeit, neue Impulse, Ideen und Wissen von Fachleuten und Spezialisten zu erhalten, sondern auch Wissenswertes auszutauschen und detailliert ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenfrei, jedoch sind die Teilnehmerplätze begrenzt.



Wurde Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich an.



MimakiDay in München (4. September 2019): mimakiday@multiplot.de



Textile Day in Bocholt (9. Oktober 2019): www.textile-day.de.

