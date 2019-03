Pressemitteilung BoxID: 745118 (Multi-Plot Europe GmbH)

Microfactory: Gehen Sie auf Tuchfühlung mit Multi-Plot

Auf den kommenden Fachmessen FESPA, techtextil und texprocess ist auch Multi-Plot wieder vielfältig vertreten. Die parallel verlaufenden Messen werden vom 14. bis 17. Mai stattfinden. Multi-Plot´s Schwerpunkt wird auf allen Veranstaltungen die Sublimation sein, die mit allen Facetten detailliert und live vor Ort präsentiert wird.



Gemeinsam mit Partnern aus verschiedenen Fachbereichen wird der Bad Emstaler Spezialist bei der techtextil in Frankfurt an der Sonderausstellung „Microfactory“ teilnehmen. Auf dem Gemeinschaftsstand H4.1-E40 wird dem Besucher die komplette Produktionskette vom Design über den digitalen Druck bis hin zum Zuschnitt und der Konfektion gezeigt. Multi-Plot präsentiert dabei das Transferieren und Fixieren mit dem neuen Kalander HeatJet 63pro1. Am Ende der Produktionsstraße wird dann ein individuell gestaltetes Polo-Shirt zu sehen sein.



Neben diesen Partnern gilt auch ELMATEX (Stand 3.0/D05) als ein zuverlässiger Vertriebspartner für weltweit führende Hersteller von Maschinen, Anlagen und Zubehör speziell für die Textil- und Nonwovens-Industrie.



Auch die FESPA in München hat wieder einige Leckerbissen für die Fachbranche zu bieten. Besuchen Sie das Multi-Plot Team auf dem d.gen Partner Stand A5-G50. Dort werden imposante Druckmaschinen, wie z.B. die Papyrus Arete, Papyrus Grande (320 cm), Teleios Hexa oder Teleios Grande (320 cm), als auch ein Kalander, z.B. HeatJet 75evo präsentiert. Die Besucher dürfen also auf eine breite Palette Subli-Applikationen gespannt sein. Treffen Sie zudem wichtige Partner vor Ort. Das Team von Multi-Plot berät Interessierte gerne zu Produkten u.a. von Mimaki, EPSON, Summa CadCam und Klieverik. Erfahren Sie alles Wissenswerte über technische Möglichkeiten und erhalten Informationen über passendes Zubehör. Zusätzlich können Sie sich bei einer Live-Demonstration von den Vorteilen der Transferkalander überzeugen.



Erfahren Sie mehr unter www.multiplot.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (