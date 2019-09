Pressemitteilung BoxID: 767639 (Muirfield Capital Global Advisors S.à r.l)

Wer mit STAR DIREKT seinem Lebensversicherungsvertrag widerspricht, erhält in jedem Fall Geld!

verspricht der Geschäftsführer des Luxemburger Unternehmens, Muirfield Capital Global Advisors S.à r.l., Udo Glaubach, allen Kunden, die von ihrem Widerspruchsrecht bei Lebensversicherungen Gebrauch machen.



Die Ausgangslage ist bekannt. In den Jahren zwischen 1995 und 2007 wurden unzählige Lebens- und Rentenversicherungsverträge geschlossen, die den Kunden überproportional hohe Renditen versprachen. Grundsätzlich eine großartige Sache. Doch sinkende Zinssätze, maßgeblich beeinflusst von der Finanzkrise im Jahr 2008, führten zu herben Verlusten und brachten sehr viele enttäuschte Kunden um ihr Geld.



Aber auf der Jagd nach dem schnöden Mammon haben es die Versicherer häufig versäumt, ihre Kunden über ein Widerspruchs- oder auch Rücktrittsrecht zu belehren. Ein gravierender Fehler, wie sich heute zeigt.



Der BGH hat in einer Vielzahl von verbraucherfreundlichen Urteilen entschieden, dass die Kunden ihrer Lebens- oder Rentenversicherung zeitlich unbegrenzt widersprechen können. Vereinfacht gesagt, die Vertragsparteien werden so gestellt, als ob der Versicherungsvertrag niemals existiert hätte. Ein erfolgreicher Widerspruch führt dazu, dass der Kunde seine eingezahlten Beiträge zurückerhält und zusätzlich vom Versicherer die Beiträge verlangen kann, die dieser mit den Einzahlungen erwirtschaftet hat.



Diese Thematik ist ja nicht neu. Mehrere Anbieter rangeln um die Gunst der Kunden und rufen zum Widerspruch der Lebensversicherung auf. Warum also prescht nun STAR DIREKT auf diesen Markt?



STAR DIREKT: Weil wir es anders angehen. Unser Geschäftsmodell STAR DIREKT unterscheidet sich klar von der Konkurrenz. Wir zahlen sofort in einem ersten Schritt Geld an den Kunden. Unabhängig davon, ob eine spätere Klage Erfolg hat oder ein Gericht den Anspruch ablehnt. Das Risiko liegt also ganz allein auf Seiten von STAR DIREKT. Der Kunde hat nichts zu verlieren, profitiert er ja in jedem Fall von einer garantierten Zahlung.



Und wir bieten Hilfe, wo der Kampf gegen die Versicherer aussichtslos erscheint, kostet dieser doch viel Zeit und Nerven. Oft bleibt der Gang zum Anwalt unausweichlich, was wiederum sehr teuer werden kann. Mit dem Widerspruch über STAR DIREKT profitiert der Kunde von einer hohen Zeit- und Geldersparnis. Jeder Betroffene kann einfach und risikolos seinem nicht regelkonformen Vertrag widersprechen – und das nicht nur nach Auslaufen des Vertrages, sondern auch nach bereits erfolgter Auszahlung oder Kündigung.



Das heißt im Klartext?



STAR DIREKT: Nehmen wir doch einfach ein Beispiel aus der Praxis. Der Kunde hat seinen Lebensversicherungsvertrag gekündigt, in den er 150 T€ eingezahlt hat. Per se ja eine sehr hohe Summe. Durch die Misswirtschaft des Versicherers hat er letztlich aber nicht mal mehr diese eingezahlte Summe rausbekommen und musste sogar einen Verlust von 3.610 € hinnehmen. Über STAR DIREKT hat er seinen berechtigten Widerspruch geltend gemacht und von uns im ersten Schritt umgehend 7.739 € erhalten. Der Verlust ist ausgeglichen und dem Kunden gehören zusätzlich mehr als 4.000 €. Das allein dürfte schon Grund genug sein, mit uns zu Widersprechen.



Sollte dann noch unsere Widerspruchsklage gegen die Versicherung Erfolg haben, ist ein möglicher Bonus in Höhe von 4.738 € drin. Letztlich verbleiben dem Kunden somit fast 9.000 €.



Aber ist es für den Endverbraucher nicht kompliziert, den Anspruch überhaupt einzureichen?



STAR DIREKT: Nein, überhaupt nicht. Nach einem nur zweiminütigen Versicherungscheck über www.stardirekt.de hat der interessierte Kunde ein kostenloses Angebot innerhalb von nur zwei Tagen im E-Mail-Postfach. Dieses unterschreibt er, schickt es uns zurück und schon hat er seinen ersten Zahlungseingang nach knapp drei Wochen auf dem Konto. Von Anfang an sieht der Kunde, was er als Sofortzahlung zu erwarten hat und was bei Durchsetzung gegen die Versicherer sogar noch als Erfolgsbonus möglich ist.



Basis für die standardisierten Vorgänge bilden Algorithmen. Die einzelnen Arbeitsschritte sind vollautomatisiert, so dass über unseren Quickcheck von nur 2 Minuten bereits ersichtlich ist, ob ein Vertrag für den Widerspruch geeignet ist und wieviel der Kunde zusätzlich noch herausholen kann.



Schlusswort…



STAR DIREKT: STAR DIREKT ist ein Produkt der Muirfield Capital Global Advisors S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg. Bereits tausende Kunden werden bei ihrem Widerspruch in Deutschland von uns erfolgreich begleitet. Hinter uns stehen finanzstarke Investoren. Unsere jahrelange Expertise, eine umfassende Datenbank mit Versicherungsdokumenten und die fachliche Spezialisierung aller Mitarbeiter sowie ein Team von Volljuristen ermöglichen einen erstklassigen Service und Support – sowohl gegenüber den Versicherungsmaklern als auch den Kunden. Außerdem bedienen wir uns eines Netzwerkes von ausgewählten Anwaltskanzleien zur optimalen und effizienten Durchsetzung der Ansprüche.



Mit dem Launch der Website www.stardirekt.de und einer breit angelegten Onlinemarketingkampagne haben wir uns entschieden, die Kunden direkt anzusprechen, um ihnen den einfachen Weg zum Widerspruch zu weisen.



Wie bei jedem Unternehmen ist es natürlich auch in unserem Interesse, sämtliche Forderungen gegen Versicherer und Gerichte durchzusetzen.

