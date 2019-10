Pressemitteilung BoxID: 772943 (Münchener Tierpark Hellabrunn AG)

366 Tage Vielfalt: Der neue Hellabrunn-Kalender ist da

Mit dem neuen Hellabrunn-Kalender lässt sich im Jahr 2020 die Vielfalt des Lebens auch Zuhause erleben: Ab sofort ist der neue Kalender für das kommende Jahr - erstmalig mit dreizehn einzigartigen Tieraufnahmen aus dem Münchner Tierpark - erhältlich.



Der Hellabrunn-Kalender 2020 bietet nicht nur Tierliebhabern wunderschöne Motive in jahreszeitlicher Prägung aus Hellabrunn, sondern liefert auch spannende Fakten zur Tierwelt. Jeder Monat präsentiert ein neues interessantes oder überraschendes Detail zu den Themen „Bedrohte Vielfalt“, „Grundlage des Lebens“ oder „Faszinierende Wunderwelt“. Egal, ob es sich dabei um Kugelfisch, Kattas oder Tiger-Weibchen Ahimsa im Schnee handelt – jedes Monatsblatt bereitet dem Betrachter ein ganz besonderes tierisches Vergnügen.



Für das kommende Jahr ist auch eine Besonderheit vorgesehen: Nicht nur hat der Februar mit dem Schaltjahr 29 statt 28 Tage, auch wurde im Kalender für den Monat Juli erstmalig ein Wendemotiv geschaffen. Wer ein Schlangen-Fan ist, der kann im Juli statt der Aldabra-Riesenschildkröte den Grünen Baumpython bewundern.



Der Hellabrunn-Kalender bietet Platz für Notizen und persönliche Termine und ist auch als Weihnachtsgeschenk bestens geeignet. Der Kalender in DIN A3-Größe kostet 10 Euro und ist exklusiv an den Hellabrunner Tierpark-Kassen und in den Zooshops erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (