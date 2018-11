Wie der Zufall so spielt

16.11.18

James Bond hätte mit Sicherheit seine helle Freude daran - nicht nur zur blue hour: Der Martini Chair aus der müller möbelfabrikation ist bestimmt die perfekte Sitzgelegenheit für den smarten Spion. Der in meisterlicher Handwerkskunst gefertigte Einzelsessel ist verblüffend und raffiniert in jeder Beziehung. Die filigran gefaltete Aluminiumschale hat die minimalst mögliche Stärke - was dem schönen Möbel eine faszinierende Leichtigkeit gibt. Das edle Material wird gekantet und auf ein Drehfuß-Gestell montiert. Das Ergebnis: ein Sitzmöbel der Extraklasse, das mit allen Qualitäten ausstaffiert ist, für die die müller möbelfabrikation seit mehr als 20 Jahren steht.



Der Martini Chair ist eigentlich eher zufällig entstanden. Designer Gregor Faubel hat bereits mehrere Projekte mit Evelyn Hummel und Wendelin Müller realisiert und suchte nach einer fachkundigen Beratung, wie sich Metall falten lässt, damit man es schlussendlich bequem besitzen kann. Das Resultat vieler Gespräche und Studien ergänzt jetzt das attraktive Portfolio der Manufaktur und unterscheidet sich nur in der Materialfrage von den anderen Augsburger Designschönheiten. Der lässig-coole Loungesessel, der sich als Solitär für Zuhause, in der Lobby, den Wartebereich oder als privater Rückzugsort im Office anbietet, wird nicht aus Metall, sondern aus höchst flexiblem, 3 mm dünnem Aluminium gefertigt! Dadurch schwingt die Schale beim Sitzen bequem mit.



Noch relaxter wird der Martini Chair durch die perfekt abgestimmte Sitzauflage, die aus natürlichem 100 % Merino-Filz besteht. Das Naturmaterial nimmt die Struktur der Schale mit jeder Naht konsequent auf. Die Sitzauflage macht durch den spannenden Kontext den Stuhl unverwechselbar. Da der Metallstuhl in allen RAL-Farben oder nach dem Corporate Design lackiert werden kann, bietet der Martini Chair allerbeste Voraussetzungen für den anspruchsvollen Wohn- und auch Objektbereich.



Ganz in seinem Metier bleibt die müller möbelfabrikation dann aber beim passenden Beistelltisch zum exklusiven Loungemöbel. Mit dem kleinen Couchtisch M 07 zeigt die Augsburger Manufaktur, dass sie auch Metall gekonnt falten können. Die Struktur des Tisches nimmt die formalen Merkmale des Martini Chairs perfekt auf und so bilden die beiden Neuheiten ein perfektes Duo. Auf dem M 07 wäre dann auch ausreichend Platz für den passenden Drink zum schönen Sessel: Martini - egal ob gerührt oder geschüttelt...





