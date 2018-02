Test bestanden: Diese Metallmöbel garantieren Großes

Ein erfolgreiches Debüt, Schönheit zum Anfassen und klares Design, das seinen Reiz nicht verliert: Auf der imm cologne 2018 konnte die müller möbelfabrikation erneut beweisen, dass ihre Metallmöbel kompromisslos überzeugen! „Die Messe war für uns ein großer Erfolg. Wir konnten nicht nur zeigen, dass wir uns stetig verbessern, sondern auch, wie wandlungsfähig wir Metall machen.“, fasst Geschäftsführerin Evelyn Hummel zusammen. Denn mit Sessel Martini Chair hatten die Metallmöbler eine echte Premiere im Gepäck und erkunden ganz neues Sitz-Terrain. Weiteres Highlight war Sideboard K16, von dem einfach keiner die Finger lassen konnte. Und auch die neue Garderobenversion von SCALA hat die zahlreichen Besucher gerne in Empfang genommen.



Ein alter Zeppelin inspiriete Designer Gregor Faubel zu diesem einzigartigen Sessel. Für den Martini Chair, der seinen Namen tatsächlich dem Bond’schen Lieblingsgetränk zu verdanken hat, brauchte es ca. 50 Papiermodelle, um das markante „geknickte“ Design zu realisieren. Nach weiteren, dieses Mal „echten“ Bauversuchen zusammen mit Experte Wendelin Müller fanden die beiden Kreativen recht schnell die perfekte Konstruktion. Eine Schale aus Aluminium, ein Werkstoff, der flexibler und weicher als Stahl ist, gehört zum Geheimrezept. Von der Ideenschmiede direkt auf die große Bühne: Es fehlten nur noch einige Detail-Anpassung, bis Martini Chair serienreif auf der Werkbank stand.



Optisch und haptisch ein Meisterstück: Das beliebte Sideboard K16 präsentierte sich mit neuen Schiebetüren und lädt zum Anfassen ein. Die edlen Rillen bestimmen den reizvollen Look und kreieren eine neue Ebene, wenn es darum geht, höchsten Design-

Ansprüchen gerecht zu werden. Denn was gut aussieht, muss sich auch gut anfühlen! Eine Auffassung, der die Kölner Besucher nur zustimmen konnten.



Ein Möbel, unzählige Möglichkeiten: Dieses Kunststück meistert Regalsystem SCALA wie kein anderes. Mit Standfüßen und Knopfleiste erobert dieser Allrounder nun auch die Eingangsbereiche dieser Welt. Zusammen mit Schirmständer STEP ist das Duo für alle Witterungen gewappnet. Wer nach einem Touch mehr Kunst sucht, sollte auch einen Blick auf den neu entdeckten Garderobenständer V22 werfen. Fast wie eine Skulptur sorgt er nicht nur in Köln für neugierige Blicke und beeindruckte Gesichter.

müller möbelfabrikation Hummel-Müller OHG

Seit 1996 überzeugt die müller möbelfabrikation immer wieder mit genial einfachen und modernen Metallmöbeln in fließender, klarer Formensprache. Die Unikate aus der Augsburger Manufaktur sind aus hochwertigem Industriestahlblech gefertigt, werden in eigenen Werkstätten handgeschweißt und in allen Wunschfarben der RAL-Palette lackiert. In handwerklicher Meisterleistung sind bisher sieben beeindruckende Produktlinien entstanden. Jedes einzelne der unverwechselbaren Modelle fürs Wohnen und Arbeiten überzeugt mit seinem genialen Design und der perfekten Verarbeitung.

Mehr Infos: www.mueller-moebel.com

