Pastell passt perfekt zum Sommer-Look

Die müller möbelfabrikation hat die aktuellen Sommerfarben im Gepäck

Darf es eine Prise Mint sein, oder vielleicht ein Hauch Salbei oder Apricot? Denn das sind die Pastellfarben, die der Sommer dieses Jahr im Gepäck hat! Mit den soften Tönen lassen sich ganz leicht schöne Wohnakzente setzen – die sogar Puristen überzeugen. Denn im Mix mit klaren Formen, die zum Beispiel der Beistelltisch LO 12 aus der müller möbelfabrikation auszeichnen, kommen die Sommerfarben perfekt zur Geltung. Den grazilen Beistelltisch hat Top-Designer Jan Armgardt für die Metallmöbel-Manufaktur entworfen. Die Ablage aus gebogenem Metall gibt dem Möbel einen ausdruckstarken Akzent und bietet eine wunderbare Bühne für Nippes und Nützliches.



Repräsentativ ist der Beistelltisch aus der Feder des preisgekrönten Designers aber in doppelter Hinsicht. Denn mit seiner klaren Designaussage und seinem attraktiven Mix aus Metall und Massivholz passt der schöne Solist einfach überall hin. Ob im Entrée, im Wohn- oder Esszimmer, ja sogar im Büro – überall da, wo Schönes schlicht inszeniert werden soll, ist das grazile Möbel die erste Wahl. Und wenn dann noch die aktuellen Sommerfarben ins Spiel kommen, ist Wohnspaß garantiert.



Für alle jene, die es farblich etwas unverbindlicher mögen, haben die Experten aus der müller möbelfabrikation ebenfalls den richigen Ton. Die Augsburger sind bekannt für ihre hochwertigen Lackierungen, die in allen RAL-Farben ausgeführt werden können. Sogar zweifarbige Lackierungen – also mit unterschiedlichem Innen- und Außenfarbton – sind kein Problem. Dann wirkt das unverzichtbare Wohnaccessoires noch stylischer. Die beliebte Kombi aus Metall und Holz schafft die Verbindung von edel zu jugendlich und kreiert ein absolut modernes und hochwertiges Möbelstück.



Facts:



Der Solist LO 12 setzt starke Akzente und ist vielfältig einsetzbar. Die Ablage aus gebogenem Metall wird getragen von einem massiven Eichen-Fußgestell.



Maße LO 12 : H 44 x B 42 x T 40 cm

Preis: ab 310 Euro



• Designer: Jan Armgardt

• Einführungsjahr: 2016



Standardausführung:



• Seidenmatt lackiert in RAL 9003 (signalweiß), RAL 9005 (tiefschwarz) oder RAL 7016 (anthrazitgrau)

• Fußgestell: Massivholz (Eiche, geölt)



Optionen:



• Seidenmatt lackiert nach RAL

• Zweifarbige Lackierung

