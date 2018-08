Bereit für den großen Auftritt

Minimalistisch in Form und mit Vorliebe ausdrucksstark in Farbe: Der Rollwagen R106N der MOBILE LINE vereint diese beiden reizvollen Eigenschaften in Vollendung. Grundsätzlich stehen die Möbel dieser Kollektion für flexibles, agiles und filigranes Design. Doch durch die Möglichkeit der Wunsch-Lackierung in allen RAL-Farben macht die müller möbelfabrikation gleichzeitig eine extrem ausdrucksstarke Performance möglich. Unser Beispiel zeigt ein tiefes Azurblau, das als Ergänzung zur intensiven Wandfarbe eine geheimnisvolle Stimmung kreiert.



Und mit den optischen Reizen ist es nicht genug, denn R106N überzeugt ebenfalls in der Handhabung. Obwohl er überraschend leicht und damit auf den Industrierollen schnell und mobil ist, ist der 2,5 mm starke handverarbeitete Stahl extrem belastbar. Bis zu 50 kg kann das filigrane Gestell (B: 60|H: 45|T: 40) händeln und dank der exakten Verarbeitung ist sogar die unterschiedliche Lackierung von Innen- und Außenseite möglich. Leicht, aber stabil gepaart mit klaren Linien und expressiver Farbgestaltung: Reizvolle Kontraste, die aus einem Möbelstück einen Bestseller machen.





müller möbelfabrikation Hummel-Müller OHG

Seit 1996 überzeugt die müller möbelfabrikation immer wieder mit genial einfachen und modernen Metallmöbeln in fließender, klarer Formensprache. Die Unikate aus der Augsburger Manufaktur sind aus hochwertigem Industriestahlblech gefertigt, werden in eigenen Werkstätten handgeschweißt und in allen Wunschfarben der RAL-Palette lackiert. In handwerklicher Meisterleistung sind bisher sieben beeindruckende Produktlinien entstanden. Jedes einzelne der unverwechselbaren Modelle fürs Wohnen und Arbeiten überzeugt mit seinem genialen Design und der perfekten Verarbeitung.



Mehr Infos: www.mueller-moebel.com

