Aufräumen mit Frischefaktor

Erfrischend in jeder Raum-Beziehung: Die Sideboards R 108N und R 109N der Mobil Line aus der Designschmiede müller möbelfabrikation passen dank ihrer klaren Designaussage überall hin und fügen sich gekonnt in jedes Ambiente ein. Ob in der Wohnung oder im Büro - mit ihren Industrie- oder Transparentrollen sind die coolen Möbel überall schnell flexibel einsatzbereit. Praktische Komponenten wie die durchgängigen Klapptüren hinter denen zwei separate Fächer für Ordnung sorgen und der rückseitige Kabelauslass machen die schönen Möbel fit für alle Aufgaben.



Dabei sind die beiden mit Klapptüren ausgestatteten Sideboards, wie alle Metallmöbel aus der Augsburger Manufaktur, extrem langlebig und belastbar. Denn R 108N, das mit einer Breite von 90 Zentimetern schmalere Möbel, ist wie R 109N (120 cm breit) ein echter müller und somit nur aus hochwertigstem 2,5 mm starkem Metall gefertigt. Das wird in Augsburg in der Handpresse bearbeitet, geschweißt und in allen RAL-Farben lackiert - auf Wunsch sogar zweifabrig!



Da sich alle Möbel aus der müller möbelfabrikation durch extrem hohe Flexibilität auszeichnen, haben auch die beiden Sideboards noch ein Ausstattungsplus mehr zu bieten. Wer auf die grazilen, aber stabilen Rollen verzichten möchte, kann die Möbel auch mit 12,5 cm hohen Alukufen ausstatten lassen. So bekommt das Sideboard eine kompaktere Designaussage. Der Rest bleibt wie gehabt: Alles, was zu verstauen ist, kann ordentlich auf die vier separierten Fächer aufgeteilt werden. Sehenswertes kommt in die beiden oberen Präsentationsfächer. Diese Sideboards haben eben echtes Talent in Sachen Vielseitigkeit!



Maße R 108N

Höhe: 45 cm, mit Kufen 57 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 40 cm

Preis ab 785,00 €



Maße R 109N

Höhe: 45 cm, mit Kufen 57 cm Breite: 120 cm, Tiefe: 40 cm

Preis ab 935,00 €





müller möbelfabrikation Hummel-Müller OHG

Seit 1996 überzeugt die müller möbelfabrikation immer wieder mit genial einfachen und modernen Metallmöbeln in fließender, klarer Formensprache. Die Unikate aus der Augsburger Manufaktur sind aus hochwertigem Industriestahlblech gefertigt, werden in eigenen Werkstätten von Hand geschweißt und in allen Wunschfarben der RAL-Palette lackiert. In handwerklicher Meisterleistung sind bisher acht beeindruckende Kollektionen entstanden. Jedes einzelne der unverwechselbaren Modelle fürs Wohnen und Arbeiten überzeugt mit seinem genialen Design und der perfekten Verarbeitung.



Mehr Infos: www.mueller-moebel.com

