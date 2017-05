Ritterlich, romantisch und rustikal: Das Broicher Pfingst-Spektakulum 2017

Das Pfingst-Wochenende steht auf Schloß Broich in Mülheim an der Ruhr traditionell im Zeichen von Rittern, Grafen, Händlern und Spielleuten: Von Samstag bis Montag, 3. bis 5. Juni, bieten die Mauern des Schlosshofs und das Grün der MüGa-Wiese den Rahmen für eine rustikale Zeitreise ins Mittelalter. Das Broicher Pfingst-Spektakulum lädt Jung und Alt ein zu „allerley" Spaß, Action, Musik und Gaumenfreuden.



Wenn die Rittersleut zum großen Turnier antreten, um im edlen Wettstreit die Lanzen zu brechen, wenn der Duft von gebratenem Fleisch oder leckeren Backwaren durch die MüGa zieht, begleitet von den Klängen der Lauten und Schalmeien, dann ist auf der alten Karolingerburg das sommerliche Highlight für alle Mittelalter-Romantiker angebrochen. Eine Vielzahl an Händlern hat erneut ihre Zelte aufgeschlagen, um fantasievolle Schnitzereien, kleidsame Tuch- oder Lederwaren, funkelnden Schmuck und die eine oder andere Flasche Met und viele kulinarische Köstlichkeiten anzupreisen.



Hier ist das Getümmel eines mittelalterlichen Marktplatzes und des angrenzenden Heerlagers mit authentischen Lebensweisen allgegenwärtig, da dürfen die Kleinen auch mal in der Kinderschmiede ein heißes Eisen hämmern, sich im Bogenschießen versuchen, sich an den vielen Kunststücken der Gaukler erfreuen und ins Märchenreich der Erzählerin Fabulix entführen lassen – auch für Erwachsene! Eine besonders romantische Atmosphäre entfaltet sich, wenn abends Schloss und MüGa im Fackelschein erleuchtet sind!



Spannung beim Ritterturnier



Actionreicher Höhepunkt auf der Turnierbahn sind die Ritter aus Leidenschaft – Die Kaskadeure! Das Ensemble aus wackeren Recken und erfahrenen Stunt-Reitern inszeniert zu Pferde, mit Schwert, Axt und Lanze ein dramatisches „Turnier der Grafen", vor dem historischen Hintergrund des Lutherjahres zum 500. Jahrestag der Reformation.



Stimmungsvolle Konzerte



In den Abendstunden zieht es dann die Spielleute vor ein feierfreudiges Publikum: Frendskopp bespielen mit ihren Lauten und Schalmeien die Bühne am Samstagabend um 20 Uhr. Am Pfingstsonntag um 20 Uhr laden die acht Musikerinnen und Musiker von Ranunculus dazu ein, zu den mitreißenden Klängen von Musikinstrumenten verschiedener Epochen das Tanzbein zu schwingen. An beiden Abenden haben zudem die Spielleute von Fafnir die Ehre, das Konzert zu eröffnen.



Die Öffnungszeiten des Pfingst-Spektakulums sind am Samstag von 13 bis 22 Uhr, am Pfingstsonntag von 11 bis 22 Uhr und am Pfingstmontag von 11 bis 19 Uhr.



Das „Turnier der Grafen" startet am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr und um 17 Uhr sowie am Montag um 13 Uhr und 17 Uhr.



Der Eintritt inkl. Ritterturniere und Konzerte (Sa. + So.) beträgt für Erwachsene 12,- €, für Kinder (4 bis 14 Jahre) 6,- € und für Familien (2 Erwachsene und max. 3 Kinder) 30,- €. Gewandete sowie Besucherinnen und Besucher mit Behinderten-Ausweis zahlen 10,- €. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt!



Übrigens: Für treue Mittelalter-Fans lohnt sich eine Jahreskarte: Sie kostet für Erwachsene 22,- €, für Familien 44,- €. Die Jahreskarte berechtigt zum mehrmaligen Eintritt sowohl des Pfingst-Spektakulums als auch der Schlossweihnacht auf Schloß Broich und ist an den Tageskassen und in der Mülheimer Touristinfo im MedienHaus am Synagogenplatz sowie unter Tel.: 0208 / 960 960 erhältlich.



Das Broicher Pfingst-Spektakulum und die Broicher Schlossweihnacht werden veranstaltet von CS History & Event UG in Kooperation mit der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST).



Hinweis:



Während des Pfingst-Spektakulums werden das obere MüGa-Gelände zwischen Schloß Broich, Volkshochschule und Ringlokschuppen sowie der RuhrtalRadweg von Donnerstagmorgen (1. Juni, 10 Uhr) bis Dienstagmorgen (6. Juni, 10 Uhr) für den „Durchgangsverkehr" gesperrt.



Für den RuhrtalRadweg sind in beide Richtungen Umleitungen ausgeschildert. Der Parkplatz Bergstraße/Stadthalle ist kostenpflichtig.



Der Zugang zur Camera Obscura ist über den Ringlokschuppen-Parkplatz möglich, und der Zugang zum Ringlokschuppen ist frei!





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren