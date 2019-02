Rathausführung

18.02.19

Mehr als 100 Jahre prägt der Mülheimer Regierungssitz das Stadtbild und erstrahlt – nach einer gründlichen Umbauphase 2012 – mit seinem unverwechselbaren, architektonischen Charme in neuem Glanz. Gemeinsam mit der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) geht es am Samstag, 23. Februar, zu einem spannenden und lehrreichen Besuch des historischen Bauwerks.



Die zweistündige Tour führt durch das Historische Rathaus, das seit seiner Erbauung durch die Architekten Großmann und Pfeifer im Jahre 1915 eine gute Figur im Stadtbild macht. Man erfährt sowohl etwas über die neue und moderne Funktionalität der Räumlichkeiten – wie beispielsweise den „neuen“ Ratssaal – als auch Wissenswertes über den Werdegang des städtischen Aushängeschilds in der Mülheimer Stadtgeschichte. Ein Blick in die neue Nachbarschaft darf natürlich auch nicht fehlen.



Treffpunkt ist um 14 Uhr am Historischen Rathaus, Eingang Rathausturm. Tickets sind für 12,00 € pro Person in der Touristinfo im MedienHaus, Synagogenplatz 3, und auf muelheim-tourismus.de erhältlich. Sollten noch Restkarten vorhanden sein, gibt es diese direkt am Treffpunkt.

Hinweis: Eine Begehung des Rathausturms ist nicht enthalten.



Tipp: Auch individuelle Fahrten – zu Fuß, per Rad oder mit dem Bus – für Betriebsausflüge, Geschäftsbesuche oder private Anlässe stellt die MST gerne zusammen. Nähere Informationen dazu gibt Angela Christians von der Touristinfo unter Tel.: 0208 / 960 96 42.

