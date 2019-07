Pressemitteilung BoxID: 760467 (Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST))

Mülheimer Touristinfo am neuen Standort

Umzug ins StadtQuartier Schloßstraße (SQS)

Die Ruhr als Nachbarin: Seit dem 15. Juli 2019 empfängt das Team der Mülheimer Touristinfo seine Kundinnen und Kunden in den neuen Räum-lichkeiten im StadtQuartier Schloßstraße (SQS). Die neue Adresse lautet: Schollenstraße 1, 45468 Mülheim an der Ruhr. Die hellen Räume befinden sich in direkter Nachbarschaft zu Stadthafen und Ruhrpromenade sowie zum Mülheimer Rathaus.



Der Standort ist neu, die professionelle und persönliche Beratung bleibt: Auch am jetzigen Standort bietet das Team der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) den gewohnt qualifizierten Service.



Weiterhin können sich Gäste und Einheimische über touristische Beratung und Informationen sowie den Ticketvorverkauf - inklusive Sonderfahrten der Weißen Flotte - freuen. Das Beratungsangebot wird um einen digitalen Infoterminal ergänzt, an dem ebenfalls Informationen abgerufen werden können. Unter den sehr beliebten Mülheim-Souvenirs findet sich eine farbenfrohe neue Auswahl nachhaltiger Produkte.



Die MST-Rechnungsanschrift, die Telefon- und E-Mailkontakte sowie die Öffnungszeiten (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr) bleiben bestehen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (