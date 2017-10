Gemeinsam mit der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) kann man überraschende Facetten Mülheims an der Ruhr entdecken. Die spannendsten Versionen Mülheimer Wohnkultur können auf der Tour am Sonntag, 22. Oktober, besucht werden.



Von bergmannstypischer Arbeitersiedlung bis hin zur hochherrschaftlichen Villa ist in der Mülheimer Wohnlandschaft alles vertreten. Die Vielseitigkeit der Wohnstätten der Stadt überrascht auf der zweistündigen Rundfahrt „Mülheimer Kontraste – Arbeitersiedlungen und Unternehmervillen“.

Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Touristinfo im MedienHaus, Synagogenplatz 3.



Karten sind für 14,- Euro pro Person in der Touristinfo im Medien-Haus, Synagogenplatz 3, erhältlich, oder ganz bequem online von zu Hause über www.muelheim-tourismus.de. Bei verfügbaren Restplätzen ist ein Kauf beim Gästeführer am Treffpunkt möglich.



Tipp: Auch individuelle Fahrten für Betriebsausflüge, Geschäftsbesuche oder private Anlässe stellt die MST GmbH gerne zusammen. Nähere Informationen dazu gibt Angela Christians unter Tel.: 02 08 / 9 60 96 42.

