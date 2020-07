Pressemitteilung BoxID: 807845 (Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST))

"Mülheim entdecken" immer samstags

Der Klassiker unter den Stadtrundgängen

Der kompakte Allround-Stadtrundgang der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) ist zurück. Seit Ende Juni findet „Mülheim entdecken” wieder jeden Samstag von 11 bis 12.30 Uhr statt – nächster Termin ist der 25. Juli. Die Tour hat viele spannende Geschichten rund um die beliebte Stadt am Fluss im Gepäck.



Es geht zu den Highlights in Innenstadt und Altstadt, durch verwinkelte Gässchen und großzügig angelegte Promenaden entlang der Ruhr bis hin zum vielseitigen und sich ständig wandelnden Stadthafen. Klassische wie neue Attraktionen laden zu einer kurzweiligen Reise durch die Stadtgeschichte ein. An jeder Station des eineinhalbstündigen Rundgangs gibt es interessante und unterhaltsame Informationen der



Tourguides. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Touristinfo, Schollenstraße 1. Aufgrund der aktuellen Situation können pro Tour bis zu 10 Personen teilnehmen. Karten sind in der Touristinfo und auf muelheim-tourismus.de für 8 € pro Person erhältlich.



Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, hat sich jeder Teilnehmende vorab namentlich zur Führung anzumelden (Name, Adresse, Telefonnummer). Außerdem sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Gästeführung während der Zeit, in der Kontakt zu anderen Teilnehmenden besteht, zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet.



Kostenfreie Teilnahme für alle Inhaber und Inhaberinnen der WelcomeCard Ruhr. Vorherige Anmeldung erforderlich unter Tel.: 0208 / 960 96 42 oder touristik@mst-mh.de.

