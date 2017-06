Finale der Wanderausstellung "Uferläufer - 9 Studenten am RuhrtalRadweg" in Mülheim an der Ruhr

Die Fotoausstellung von neun Studenten der Ruhrakademie in Schwerte, die den RuhrtalRadweg aus ungewohnten Blickwinkeln zeigt, kommt nun - nach einer mehrmonatigen Tournee entlang der Ruhr - zum Finale nach Mülheim an der Ruhr. Vom 11. bis 28. Juni 2017 kann sie in der Camera Obscura mit dem Museum zur Vorgeschichte des Films besucht werden.



Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des RuhrtalRadwegs im vergangenen Jahr waren die Macher des Radwegs eine Hochschul-Kooperation mit der Ruhrakademie in Schwerte eingegangen. Neun Studenten des Studiengangs Fotografie machten sich im Rahmen einer semesterübergreifenden Arbeit auf den Weg entlang des beliebten Radfernwegs, um mit ihren Kameras außergewöhnliche Motive einzufangen; eine willkommene Abwechslung im Lehrplan und eine wertvolle praktische Erfahrung.



Die vielfältigen Ergebnisse dieses Fotokurses wurden als Wanderausstellung „Uferläufer – 9 Studenten am RuhrtalRadweg" bisher in Arnsberg, Bestwig und Unna präsentiert. Nun finden Sie ihren finalen Ausstellungsort in der Camera Obscura mit dem Museum zur Vorgeschichte des Films in Mülheim an der Ruhr. Für eine Fotoausstellung könnte dieser Ort passender nicht sein, handelt es sich doch bei dem ehemaligen Wasserturm um die größte begehbare Camera Obscura der Welt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren