Wie schnell sie doch erwachsen werden: Neue Mühlenchemie Visuals knüpfen an Jugendkampagne aus 2006 an

07.12.18



Mühlenchemie Kids nach zwölf Jahren wieder gemeinsam vor Kamera

Sujets stehen für Qualität und Kontinuität in der weltweiten Mehlbehandlung





Das Mühlenchemie Key Visual aus dem Jahre 2006 war international zu einem Sinnbild guter Mehlbehandlung geworden. Es zeigt sechs Kinder aus fünf Kontinenten und symbolisiert über das langgestreckte Baguette die Freude an hochwertigen Produktlösungen. Seinem Claim „Food for Generations“ folgend, entschied sich das Hamburger Familienunternehmen nun, die Testimonials von damals wieder vor die Kamera zu holen. Nun in voller Blüte, bereits auf dem Sprung in die Welt, greifen die jungen Erwachsenen erneut zum knusprigen Mehlerzeugnis, mit dem Mühlenchemie zur Entwicklung ganzer Generationen beiträgt.



Als Mühlenchemie im Jahr 2006 seine ersten Key Visuals veröffentlichte, stand der Mehrwert von Mehlverbesserungsmitteln im Vordergrund. Die Idee war es, das Große und Ganze bildlich zu kommunizieren: nicht einfach die Werbetrommel für die rheologischen und backtechnischen Funktionen zu rühren, sondern die Wertschöpfung zu Ende zu denken. Die Kinder waren damals zwischen sechs und acht Jahre alt und standen für den Beitrag, den Mehlverbesserung und -anreicherung zur Entwicklung von Menschen leistet, und für den Brotgenuss an sich.

Damals war die Kampagne ein Meilenstein in der technischen Kommunikation: Nicht mehr die Leistungsdaten eines Produktes standen im Mittelpunkt der Kommunikation, sondern der Mehrwert, den sie stiften: Emotional und weltweit verständlich vermittelt.



Mühlenchemie Marketingleiter Carsten Blum, der neben Gründer Volkmar Wywiol federführend die jüngste Überarbeitung des Markenauftritts vorantrieb, stellte sich zu Beginn des Jahres die Frage, was aus den Kindern von damals geworden ist und wie es ihnen in der Zwischenzeit wohl erging. Die Idee war geboren: Nach zwölf Jahren knüpfte er mit den heute jungen Erwachsenen an die damalige Kampagne an. „Nach dem Relaunch unseres Logos zum Jahreswechsel wollten wir auch unsere Bildsprache in der Werbung modernisieren, dem Selbstverständnis der Mühlenchemie jedoch treu bleiben: ein modernes, international orientiertes und den Kunden zugewandtes Unternehmen, das zunächst in Lösungen und dann in Produkten denkt.“



Das Ungewöhnliche gelang. Alle Jugendlichen konnten ausfindig gemacht werden und erklärten sich auch spontan bereit, Mühlenchemie wieder als Markenbotschafter zu unterstützen. Wie bereits damals bissen die Sechs in das Endlos-Baguette und posierten ganz casual für neue Motive. „Das Treffen mit den Kindern nach so langer Zeit hat uns beindruckt“, schwärmt Volkmar Wywiol, Founding Partner und Marketing-Mastermind bei Mühlenchemie. „Sie haben sich so toll entwickelt und ein klein wenig spiegelt das auch unsere Marke und unsere Produkte wider.“



Mehl ist ein Naturprodukt, das natürlichen Qualitätsschwankungen unterworfen ist. Bäckereien und Müller sind jedoch auf gleichbleibende Qualität angewiesen. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt Mühlenchemie weltweit Müller und Bäcker bei der Verbesserung des Grundnahrungsmittels und trägt so zum Heranwachsen neuer Generationen bei. Bestes Beispiel dafür ist auch das Unternehmen selbst: Gründer Volkmar und Geschäftsführer Torsten Wywiol wurden jüngst als Familienunternehmer des Jahres 2018 ausgezeichnet. Der von der „NTES Akademie für Familienunternehmen“ (PwC-Gruppe) verliehene Preis honoriert deren Erfolgsstrategie, auch in der zweiten Generation auf Werte und Strukturen eines Familienunternehmens zu setzen.



