Offizieller Cyberpunk 2077 Fotowettbewerb angekündigt

CD PROJEKT RED lädt Spieler und Fotoliebhaber zur Teilnahme am Cyberpunk 2077 Fotowettbewerb ein.



Das Thema des Wettbewerbs ist die Darstellung der dystopischen Zukunftsstimmung von Cyberpunk 2077 in der realen Welt mit Hilfe der Kunst der Fotografie. Jeder, der teilnehmen möchte, kann dies ab heute, den 14. Oktober, tun, indem er einen geeigneten Beitrag über die offizielle Website des Wettbewerbs einreicht. Die Deadline ist der 16. Dezember 2019, die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Januar 2020.



Die Fotografen der drei Gewinnerbeiträge, die von einer Expertenjury und dem preisgekrönten Fotografen Liam Wong ermittelt werden, sowie der zehn Beiträge, die von der Community am besten bewertet wurden, erhalten Preise, die von CD PROJEKT RED, NVIDIA und Adobe gesponsert werden. Dazu gehören Preisgelder, Cyberpunk 2077 Collector´s Editions, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/S Grafikkarten, Adobe Creative Cloud-Lizenzen und das exklusive Cyberpunk 2077-Merchandise.



Weiterführende Informationen zum Wettbewerb, einschließlich den Regeln, gibt es auf der offiziellen Webseite. Weitere Informationen zum Spiel findet man auf Facebook, Twitter und cyberpunk.net.



Pressematerialien zu Cyberpunk 2077 sind auf dem offiziellen Presse-Server zu finden: https://press.cdprojektred.com - die Freischaltung erfolgt automatisch.



Rückfragen zu Cyberpunk 2077 gerne an Fabian Mario Döhla (fabian@cdprojektred.com), Head of Communications GSA bei CD PROJEKT RED und Marco Süß (msuess@bandainamcoent.eu), Senior Public Relations Manager GSA bei BANDAI NAMCO Entertainment Germany.

