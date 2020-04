Pressemitteilung BoxID: 794156 (MSM Digital Group GmbH)

CD PROJEKT RED startet Casemod-Wettbewerb zu Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED hat heute den Start des "Cyber-up Your PC"-Wettbewerbs bekanntgegeben und lädt die Community auf der ganzen Welt dazu ein, ihr PC-Casemods einzureichen - stets inspiriert von Cyberpunk 2077, dem kommenden Spiel des Studios.



Die eigenen Designs können bis zum 17. März 2020, 15:00 Uhr MESZ eingereicht werden. Beiträge werden nach Umsetzbarkeit, Kreativität und Treue zum Stil von Cyberpunk 2077 bewertet. Bevor man seinen Beitrag über das Teilnahmeformular auf der "Cyber-up Your PC"-Wettbewerbsseite einreicht, sollte also sichergestellt werden, dass es die dort genannten Kriterien erfüllt sind.



Eine Gruppe aus Experten wird die fünf besten Beiträge aus allen gültigen Einreichungen auswählen und diese am 29. Mai 2020 verkünden. Die fünf ausgewählten Designs werden von professionellen, internationalen Case Moddern umgesetzt. Der Sieger wird während des großen Finales des Wettbewerbs am 17.-18. Juli 2020 verkündet.



Zu den Preisen des Wettbewerbs gehören unter anderem hochgradiges Gaming-Equipment von Alienware, NVIDIA und SteelSeries, sowie ein besonderer Preis für den Sieger des Live-Finales.



Alle Infos zum "Cyber-up Your PC"-Wettbewerb gibt es hier.



Cyberpunk 2077 erscheint am 17. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant.



Weitere Informationen zum Spiel findet man auf Facebook, Twitter und cyberpunk.net.









