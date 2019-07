Pressemitteilung BoxID: 760391 (MSB Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH)

»Aufzeichnungen aus einem flüchtigen Leben«

Shen Fu

»Aufzeichnungen aus einem flüchtigen Leben ist die erstaunlichste Liebesgeschichte der chinesischen Literatur und Shen Fu vielleicht ihr anziehendster Loser, der uns eine Lektion darüber erteilt, wie man das Leben begreifen sollte.« – Richard von Schirach



Nachdem er zweimal durch die Beamtenprüfung fällt, begnügt Shen Fu sich mit einem bescheidenen Leben. Er verliebt sich in seine Cousine Chen Yun, die er bald darauf heiratet. Die beiden Eheleute verleben trotz materieller Einschränkungen glückliche Jahre und bekommen zwei Kinder. Als sie aus Statusgründen ihrem Mann eine Konkubine zuführt, verliebt sich Chen Yun selbst in die 16-jährige Hanyuan und beginnt eine von ihrem Mann, aber nicht von der Familie geduldete Affäre. Die beiden werden daraufhin verstoßen, müssen ihre Kinder zurücklassen und sich in bittere Armut begeben. An dem Schmerz über den Verlust ihrer Liebe geht die bereits ausgezehrte Chen Yun buchstäblich zugrunde. Shen Fu ist voller Trauer, doch seine aus dem Herzen kommende Fröhlichkeit lassen ihn ein neues Leben in Einsamkeit finden und genießen.



Diese 1877 aus dem Manuskript erstmals publizierte Autobiografie wurde ein großer Erfolg, der bis heute anhält: an die 300 verschiedene Ausgaben des Buchs in millionenfachen Auflagen sind bislang erschienen, mehrere Verfilmungen, Bühnenfassungen und Vertonungen sind entstanden. Richard v. Schirach hat diesen erstaunlich modernen Klassiker mit seiner bestechend lebensnahen Schilderung des Lebens in der Mitte des 18. Jahrhunderts neu übersetzt.



»Shen Fu birgt ein Geheimnis, das wir heute nötiger haben denn je – das Geschenk der Poesie, die nicht das Privileg einiger erwählter Propheten ist, sondern die bescheidene Gabe all jener, die es verstehen, im unsteten Lauf der Tage dauerhaften Lebensmut zu schöpfen und den Augenblick zu genießen.« – Simon Leys



Shen Fu, 1763 in der chinesischen Provinz Changzhou geboren, war ein Gelehrter und arbeitete eine Zeit lang im Staatsdienst. Er wurde berühmt durch seine posthum veröffentlichten Aufzeichnungen aus dem flüchtigen Leben mit ihren genauen Beschreibungen des Alltagslebens in der Quing-Dynastie. Shen Fu starb um 1825.



Richard von Schirach, 1942 in München geboren, ist Sinologe. Er hat zahlreiche Werke aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt. Die Autobiografie des letzten chinesischen Kaisers Pu Yi, die er übersetzt und herausgebracht hat, wurde unter dem Titel Der letzte Kaiser verfilmt.



Shen Fu

Aufzeichnungen aus einem flüchtigen Leben

Aus dem Chinesischen und mit einem Kommentar von Richard von Schirach

Originaltitel: 浮生六記 (Chinesisch)

Gebunden mit Schutzumschlag

208 Seiten | 22 Euro | Buch bestellen

Auch als Ebook erhältlich

