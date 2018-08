Voll im Trend: Motor Presse stellt CAMPINGBUSSE neu auf

Campingbusse liegen voll im Trend und sind beliebt wie noch nie. Seit einigen Jahren erfährt der Campingbus eine Renaissance, ob als Kompakter mit Aufstelldach oder Komfortabler mit Bad an Bord. Inzwischen sind rund 40 Prozent aller zugelassenen Wohnmobile ausgebaute Kastenwagen und Kleinbusse.



An diese stark wachsende Zielgruppe wendet sich die Redaktion von PROMOBIL, Europas größtem Reisemobilmagazin, mit dem neuen Sonderheft CAMPINGBUSSE, das Van-Life-Magazin. „Wir sind auf dem Weg, die Marke CAMPINGBUSSE weiter zu entwickeln und wollten ihr dafür vor allem auch eine eigene Identität geben“ begründet Dominic Vierneisel, Chefredakteur von PROMOBIL, den vollständigen Relaunch. Als Sonderheft der Motor Presse Stuttgart seit 2011 publiziert, erscheint CAMPINGBUSSE mit Ausgabe 2/2018 heute in komplett überarbeiteter Form. 2019 ist eine Erhöhung der Frequenz auf drei Ausgaben geplant.



CAMPINGBUSSE, das Van-Life Magazin richtet sich an alle, die das Leben und Reisen mit dem Campingbus lieben. Es ist nun ein komplett eigenständiges Heft – neben PROMOBIL, das monatlich erscheint. Die Gestaltung ist moderner, leichter und opulenter, die Ausgestaltung der Themen emotionaler, bunter und abwechslungsreicher. Mit tollen Fotos ist das Heft aufwändig und großzügig bebildert. „Um das Profil des Magazins zu schärfen, haben wir nicht nur die Heftmischung, den Titel und das Layout modernisiert, sondern auch ein neues, zum Thema passendes Papier ausgewählt“ erklärt Dominic Vierneisel.



Inhaltlich hat die Redaktion Platz für besondere Geschichten wie ausgefallene Reiseziele abseits des Mainstreams geschaffen. Diese steigern das Lesevergnügen und sorgen für die hohe Authentizität des Hefts. Natürlich haben die Berichterstattung über das umfangreiche Modell-Angebot und Tests von Fahrzeugen aller Campingbus-Typen, die Interessenten bei der Kaufentscheidung kompetent informieren, nach wie vor einen hohen Stellenwert. Angereichert wird das Themenangebot durch einen erheblich größeren Reiseteil, der inspiriert, aber auch handfeste Tipps für unterwegs liefert.



In CAMPINGBUSSE 2/2018, das heute erscheint, finden Camper unter anderem die besten Spots an der Mecklenburgischen Seenplatte und die schönsten, naturnahen Campingplätze in Italien, können aber auch faszinierende, exotische Touren durch den Oman oder Mittelamerika miterleben. Der Erlebnischarakter steht bei vielen Geschichten, die ausschließlich von leidenschaftlichen Campern verfasst sind, im Mittelpunkt. Dazu gibt es Praxistipps zum Optimieren des eigenen Fahrzeugs, und ein Special zum Thema „Günstig campen“. Das Heft hat 124 Seiten und kostet 6,90 Euro.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren