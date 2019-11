Pressemitteilung BoxID: 777277 (Motor Presse Stuttgart)

SOUL SISTER regt an: Make Monday great again!

„Ich fühl mich krank – ich hab bestimmt Montag!“ Solche Sprüche, die über Postkarten, Tweets und Gifs von einem zum anderen gehen, hat der erste Tag in der Woche nicht verdient, findet Valerie Husemann. Die Achtsamkeits- und Meditationstrainerin beschreibt in einem Interview mit dem Titel „Make Monday great again!“, dass sich der Montag sogar zu einem besonders wertvollen Tag machen lässt. Wie das funktionieren kann, verrät sie in der neuen Ausgabe des Magazins SOUL SISTER, das heute erscheint.



Anstatt schon sonntags mit negativen Gedanken die ganze kommende Woche zu belasten und halblebig auf das nächste Wochenende zu lauern, könne man auch jeden Montag als Mini-Silvester betrachten: Mit frischer Energie losziehen, etwas Neues ausprobieren und hinter sich lassen, was nicht mehr passt. „Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, neu zu wählen“, sagt Husemann. „Der Montag ist jedoch besonders geeignet, sich anders auszurichten.“



Sie empfiehlt jedoch: Wer nicht nur aus purer Gewohnheit (und weil es alle tun) über den Montag meckert, sondern beim Gedanken daran wirklich Bauchschmerzen bekommt, sollte genauer hinsehen: „Vielleicht ist es höchste Zeit, grundlegend etwas zu ändern!“



SOUL SISTER wird vom Team der Zeitschrift WOMEN’S HEALTH gestaltet und erscheint vierteljährlich in einem Joint Venture der Medienhäuser Motor Presse Stuttgart und Hearst.

