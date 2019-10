Pressemitteilung BoxID: 770823 (Motor Presse Stuttgart)

MEN'S HEALTH, WOMEN'S HEALTH und RUNNER'S WORLD starten Shoppingaktion

MEN’S HEALTH, WOMEN’S HEALTH sowie RUNNER’S WORLD veranstalten zum zweiten Mal gemeinsam die „Active Shopping Days“. Vom 23. Oktober bis zum 3. November 2019 können die rund fünf Millionen Leser und User der drei Lifestylemarken der MOTOR PRESSE HEARST mit speziellen Rabatt-Codes exklusive Einkaufsvorteile ausgewählter Partner nutzen.



„Die Active Shopping Days gehen nach einem erfolgreichen Start im Frühjahr 2019 nun in die zweite Runde. Das erneut große Interesse von Partnern zeigt uns, dass unser Win-Win-Konzept aufgeht: Wir bieten einerseits unserer aktiven und lifestyle-orientierten Zielgruppe interessante Angebote, andererseits erreichen unsere teilnehmenden Partner neue Zielgruppen, neue Kunden und mehr Umsatz“, sagt Publisher Wolfgang Melcher.



Die November-Ausgaben von MEN'S HEALTH, WOMEN'S HEALTH (jeweils ab 16. Oktober am Kiosk erhältlich) und RUNNER'S WORLD (am 11. Oktober am Kiosk) enthalten neben der Aktions-Karte jeweils ein großes Extra-Heft, in dem sich alle teilnehmenden Partner mit ihren Aktionen und Rabatten im stationären Handel oder auch Online vorstellen. Von Sport-Outfits und Fitness-Tools über gesunde Food-Produkte bis hin zu E-Bikes oder Brillen: Das Angebot ist perfekt auf die Zielgruppe der drei Medienmarken mit ihrem sportlich-aktiven und gesunden Lebensstil abgestimmt. Für die erfolgreiche Neuauflage der Active Shopping Days konnte MOTOR PRESSE HEARST erneut 18 attraktive Partner gewinnen. Mit dabei sind unter anderem starke Marken wie Reebok, Gore, Clarins, Flaconi, Fitnessloft oder Teufel.



Mehr zu den Active Shopping Days gibt es auch unter www.activeshoppingdays.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (