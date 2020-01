Pressemitteilung BoxID: 781824 (Motor Presse Stuttgart)

CMT 2020: PROMOBIL und CARAVANING richten in Stuttgart den Fokus erfolgreich auf den starken Trend Vanlife

Morgen öffnet die CMT 2020, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, bis zum 19. Januar ihre Pforten. Erstmals wird eine ganze Halle dem Trendthema Vanlife gewidmet. Die erst 2018 neu eröffnete Halle 10 (Paul-Horn-Halle) ist ausschließlich Kompakt-Reisemobilen und dem besonderen Vanlife-Feeling gewidmet. Die Medien-Marktführer promobil und CARAVANING der Motor Presse Stuttgart gehören zu den Geburtshelfern dieser innovativen Themenhalle mit einer Gesamtfläche von 14.600 Quadratmetern.



Das Stuttgarter Medienhaus bietet der Vanlife-Szene mit seiner erfolgreichen Medien-Marke „Campingbusse“ eine Bühne. In diesem Jahr wird die Frequenz auf vier Ausgaben pro Jahr nochmals erhöht. Über die Themenhalle der CMT zum Thema Vanlife berichten promobil UND CARAVANING auf ihrem gemeinsamen Youtube-Angebot „Clever Campen“: Pünktlich zum Messestart gibt es dort einen Rundgang



der neu konzipierten Halle 10 mit allen wichtigen Produktneuheiten.



Bereichsübergreifend wirkten auch die Kollegen von OUTDOOR als Geburtshelfer mit und widmen sich in ihrem neuen Podcast „Vanlife – das Revival des naturnahen Campinglebens“ anlässlich der CMT diesem Thema. Die Folge 12 ist wie alle anderen Ausgaben von „Hauptsache raus! Der OUTDOOR-Podcast“ im Onlineangebot des Magazins unter www.outdoor-magazin.com verfügbar.



Darüber hinaus nutzen PROMOBIL und CARAVANING ihr Heimspiel bei der CMT traditionell für die gemeinsame Siegerehrung der beiden Leserwahlen. Der Ergebnisse werden am Montag veröffentlicht.

