Don Carlo - Ein Kartenspiel für die ganze Familie

Egoistrien, Absurdistan, Chaotanien und viele Länder mehr - die Ratgeber von vier großen Familien sind im Wettstreit und wollen sie alle! Wer schafft es, mit Hilfe der Agenten für seinen Clan den meisten Einfluss zu gewinnen?



Die Spieler schlüpfen in dem neuen Spiel "Don Carlo" in die Rolle der Familien und schicken reihum immer neue Geheimagenten in die verschieden Länder. Dafür bilden sie Kartenkombinationen mit ihren Handkarten und vergeben damit einen Codenamen (z.B. 005). Die Summe der verwendeten Zahlen bestimmt dabei, in welches Land der Geheimagent reist.



Je mehr Agenten sich in dem jeweiligen Land schon tummeln, desto mehr Punkte gibt es. Denn die besondere Herausforderung besteht darin, immer wieder neue Zahlenkombinationen zu finden. Zusätzliche Punkte bekommt der Spieler, der am Ende die meisten Kombinationen in ein Land gelegt und damit den meisten Einfluss errungen hat.



Ein spannendes Kartenspiel für helle Köpfe und alle, die Strategiespiele lieben!



Don Carlo

Autoren: Wolfgang Kramer, Bernhard Lach & Uwe Rapp

Gestaltung: Oliver Freudenreich

ab 8 Jahren

2 - 5 Spieler

ca. 30 Minuten

10 cm x 15,3 cm x 3 cm

90344 | € 9,95/Stück (UVP)

moses. Verlag, Kempen 2020

