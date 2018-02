Bastel dir die Welt - mit dem neuen Buch von moses.

Von der Golden Gate Bridge in San Francisco, über den Big Ben in London, nach Indien zum Taj Mahal, bis zur Sphinx in Ägypten - so klein ist heutzutage die Welt. Zumindest die Welt im Kinderzimmer. Das neue Buch "Bastel dir die Welt" enthält zehn weltberühmte Monumente zum Selberbasteln.



Alle Papier-Elemente sind vorgestanzt und können leicht herausgedrückt werden. Klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen führen durch den gesamten Bastelvorgang. Zusätzlich gibt es unterhaltsame Hintergrundinfos um etwas über die großen Bauwerke dieser Welt zu erfahren. Der besondere Clou: Der Schutzumschlag des Buches lässt sich zweimal auffalten und es entsteht eine große Weltkarte, auf der am Ende die Bauwerke platziert werden können!



Bastel dir die Welt

Broschur mit Schutzumschlag

und Spotlack

Ab 8 Jahren

44 Seiten, 22 cm x 30 cm



ISBN 978-3-89777-958-7

€ 12,95 (D), €13,40 (A)

moses. Verlag, Kempen 2018



Auch in dieser Reihe erschienen: Haustiere basteln (978-3-89777-937-2) und Vögel basteln (978-3-89777-944-0)

moses. Verlag GmbH

Die moses. Verlag GmbH hat seit über 25 Jahren ihren Sitz in Kempen am Niederrhein und verfügt über vier Kernbereiche - Kinderbücher, Spielwaren, Titel im Bereich Spiele & Wissen sowie hochwertige Papeterie- und Geschenkprodukte für Erwachsene und Kinder. Über den Tellerrand schauen, neue Lösungen finden und auch mal verrückte Einfälle verwirklichen - das ist das Konzept unseres Verlagshauses. Unser Motto: "Eine Idee mehr!".



