Neu-Ulmer Citymanagerin Ina - Katharina Barthold wechselt zu DONAU 3 FM

Die Neu-Ulmer Citymanagerin Ina Barthold beginnt am 1. Mai als Sales Managerin beim Lokalradiosender DONAU 3 FM in Ulm.

Somit verlässt die Neu-Ulmerin nach 2,5 Jahren den Verein “Wir in Neu-Ulm e.V.”.



“Als Citymanagerin versteht sie die Bedürfnisse und Interessen des Einzelhandels wie keine andere. Mit diesem Erfahrungsschatz wird sie weiterhin den Erfolg des Einzelhandels stärken können, nun mit der Reichweitenstärke von DONAU 3 FM”, so Radio-

Geschäftsführer Carlheinz Gern. Mit der Berufung von Ina Barthold als Sales Managerin setzt der Sender DONAU 3 FM seine Strategie fort, mit attraktiven und crossmedialen Möglichkeiten dem lokalen Einzelhandel effi ziente Werbemöglichkeiten zu bieten.

M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG

DONAU 3 FM ist ein Programm der M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG. Gesellschafter sind Burda Broadcast Media GmbH & Co. KG (50%) und Studio Gong München GmbH & Co. Studiobetriebs KG (50%).

