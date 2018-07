MALLE MEETS ULM - DONAU 3 FM macht den Münsterplatz zur größten Mallorca-Party Schwabens!

Nur wenige Stunden nachdem Dieter Thomas Kuhn die Ulmer mit seinen Schlagerhits zum Tanzen und Schwitzen gebracht haben wird, geht es Schlag auf Schlag weiter. Ab 17 Uhr startet die DONAU 3 FM Schwörmontagsparty auf dem Münsterplatz.



„Der Schwörmontag ist DER Feiertag in Ulm. In der Au, im Fischerviertel, an der Donau und natürlich auf dem Münsterplatz – überall feiern die Ulmer ein gemeinsames Fest. “, weiß DONAU 3 FM Geschäftsführer und Veranstalter Carlheinz Gern, „Umso wichtiger ist es, die richtige Kulisse für dieses große Fest zu bieten, damit wir unser „Ulmer-Sein“ auch gebührlich feiern können. Mit der DONAU 3 FM Schwörmontagsparty haben wir diese Kulisse geschaffen.“



Ab 17 Uhr läuten die Ulmer auf der größten Party des Schwörmontags zusammen mit Ortlieb, Felix und Andi Scheiter aus der DONAU 3 FM Gute Laune Morningshow, den Rappern von Ulms Finest und vielen weiteren Gästen einen grandiosen Abend ein – natürlich mit freiem Eintritt. Für den DONAU 3 FM Morningshow Moderator Jürgen Ortlieb jedes Jahr ein Highlight: „Eine ganze Stadt feiert, wo gibt es das sonst? Wir Schwaben machen den Schwörmontag zur geilsten Party Deutschlands. Dass ich hier regelmäßig auf der Bühne stehen darf und zusammen mit den Ulmern ein großes Fest feiern kann – grandios!“



Laute Töne wummern ab 19 Uhr über den Ulmer Münsterplatz, der Rocksound der 80er ist wieder da. Don’t Stop Believin’ (Journey), Shadow On The Wall (Mike Oldfield) oder Urgent (Foreigner), HEAVEN IN HELL bringt den Rocksound der 80er auf die Bühne und begeistert mit zahlreichen Rockklassikern.



Der große Höhepunkt dann ab 21:30 Uhr - MALLE MEETS ULM! DONAU 3 FM verwandelt den Münsterplatz zur größten Mallorca-Party Schwabens. Zusammen mit Matty Valentino und dem „singenden Kult-Friseur aus Kölle“ Tim Toupet sowie deren Hits wie „Du hast die Haare schön“, „Allee Allee (eine Straße, viele Bäume)“ oder „Hurra Die Gams“ feiern wir einen unvergesslichen Abend im Herzen Ulms.



DONAU 3 FM ist der Lokalsender für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum Donau – Iller (Ulm, Neu-Ulm und die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm und Günzburg). Bereits 151.000 Menschen in Ulm und Umgebung hören täglich das DONAU 3 FM Programm aus Lokalität, der meisten Musik und der größten Abwechslung.



DONAU 3 FM ist ein Programm der M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG. Gesellschafter sind Burda Broadcast Media GmbH & Co. KG (50%) und Studio Gong München GmbH & Co. Studiobetriebs KG (50%).

