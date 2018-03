5.555€ und ein LKW voller Spielzeug für abgebrannte Kita

Die Moderatoren der Gute-Laune-Morningshow, Ortlieb, Felix und Andi Scheiter erfüllen einen Hörerwunsch: Geld und Spielsachen für die abgebrannte Kita Heilig-Geist in Ulm.



Vor drei Jahren brannte die Kindertagesstätte Heilig-Geist am Ulmer Kuhberg ab. Man vermutete damals, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Seitdem müssen die Kleinkinder provisorisch im Gemeindehaus Heilig-Geist betreut werden. Demnächst kann der Neubau der Kinderbetreuung endlich fertig gestellt werden. Die wichtigsten Dinge fehlen allerdings noch, um den kleinen Kinder wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern: Spielsachen aller Art und Bücher.



Deswegen haben die DONAU 3 FM Moderatoren Ortlieb, Felix und Andi Scheiter vergangene Woche auf dem Ulmer Münsterplatz Spielsachen entgegengenommen. Moderator Andi Scheiter verkaufte zudem am Wochenende auf dem Biberacher Marktplatz Burger und sammelte so noch zusätzliche Spenden.



Die Bilanz: Insgesamt wurde eine ganze LKW-Ladung an (teilweise neuwertigen) Spielsachen gesammelt. Außerdem spendete die Hörerschaft, das schulranzen.com - Fachcenter am Ulmer Kuhberg und der Hilfsverein “ulms kleine Spatzen” gemeinsam mit DONAU 3 FM insgesamt zusätzlich € 5.555,- für ein neues Klettergerüst mit Schaukel.

