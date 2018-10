LIVE-Webinar "Moneywell Inside" mit Stargast Nick Wilder am 16. Oktober

Moneywell GmbH

Moneywell ist Qualitätsführer bei Crowdinvesting-Plattform für Sachwertinvestments. Bereits mit Beträgen ab 100 Euro können Privatpersonen in erfolgreiche deutsche Unternehmen und in lukrative Sachwerte investieren und sich so attraktive Zinsen sichern. Bei Moneywell verbinden sich langjährige Unternehmensführungserfahrung und Beratungskompetenz in den Bereichen Finanzierung, Investitionsrechnung, Business-Planung und Unternehmensentwicklung. Sowohl interne Teammitglieder als auch externe Partner verfügen über einen exzellenten Track-Record und über viele Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Ein engmaschiges Netzwerk sichert einerseits den notwendigen Wissensvorsprung und ermöglicht andererseits den permanenten Zugang zu attraktiven Anlageprojekten.