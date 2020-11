Butter - der heimliche Star unter den Küchenhelfern, ist sie doch nicht nur fein im Geschmack, sondern auch vielseitig einsetzbar. Als einfacher Brotaufstrich absolut verkannt, ist die Butter weitaus mehr als das: Als geschmacklicher Tausendsassa entfaltet sie beispielsweise im Plätzchenteig ihr volles Potenzial und sorgt für die kulinarische Raffinesse in jedem Rezept. Die süßlichen Rahmnoten harmonieren beispielsweise bestens mit kräftigen Gewürzen wie Nelken oder Zimt, und schaffen so eine geschmackliche Balance zwischen den Zutaten.



Damit die Butter in Plätzchen ihre volle Wirkung offenbaren kann, gilt es allerdings ein paar Dinge zu beachten, weiß Hans Gerlach, Koch und Backprofi, Foodfotograf und Markenbotschafter der Molkerei Weihenstephan.



Tipp 1: So gelingt der perfekte Plätzchenteig



Der perfekte Plätzchenteig ist eigentlich kinderleicht. Die Basis ist ein einfacher Mürbteig. Damit der gelingt, ist es wichtig, dass die Butter kalt verarbeitet wird. Sonst verbindet sie sich nicht richtig mit den anderen Zutaten. Manche Profis tauchen ihre Fingerspitzen sogar in Eiswasser, bevor sie die Butter zerkleinern. So entsteht ein kalter Teig, der sich leicht ausrollen lässt und die Plätzchen zerlaufen später nicht beim Backen.



Tipp 2: Diese Fehler sollten Hobby Bäcker beim Plätzchenbacken vermeiden



Mürbteig sollte nie klebrig sein. Aber wenn der Teig zu bröselig zum Ausrollen ist, kann man immer ein Eigelb oder ein, zwei Löffel Milch dazu mischen. Für den richtigen vollmundigen Plätzchengeschmack ist vor allem die Qualität der Zutaten entscheidend. Frische Eier und eine qualitativ gute Butter aus frischem Rahm sind das A und O. Ich verwende beispielsweise am liebsten die Butter von Weihenstephan. Mit ihr werden die Plätzchen locker leicht und gleichzeitig herrlich vollmundig.



Tipp 3: So machen die Plätzchen am Ende eine gute Figur



Ein richtig guter Mürbteig kommt goldgelb aus dem Ofen. Man sollte die Plätzchen direkt vom Blech nehmen und auskühlen lassen, sonst backen sie weiter und werden hart und dunkel.



Weihenstephan Butter: Besonders frisch und streichfähig dank spezieller Rahmreifung



Es ist die Sorgfalt im Detail, die der Weihenstephan Butter ihren unverwechselbaren und reinen Geschmack verleiht. So verwenden die Experten der Traditionsmolkerei zur Herstellung der mildgesäuerten Butter ausschließlich frischen Rahm für ein Stück Butter ( 250 Gramm) werden ca. 5 Liter Milch benötigt. In einem speziellen Rahmreifungsverfahren („Kalt Warm Kalt Verfahren“) wird über neu eingeführte und besonders energieeffiziente Umlagerungsstrecken aus Rahm streichfähige Butter. Der Rahm wird dabei etwa 12 Stunden bei ca. 6 Grad Celsius und anschließend ca. 6 Stunden bei 16 bis 18 Grad Celsius gelagert. Zuletzt wird der Rahm wieder heruntergekühlt und für mindestens 12 Stunden bei 6 Grad Celsius gelagert.



Die einzigartige, innovative Butterverpackung garantiert den perfekten Produktschutz. Eine eigens entwickelte Maschine gewährleistet die perfekte Schutzversiegelung. So ist die Butter bis zum ersten Öffnen deutlich besser geschützt und behält dadurch ihren besonderen Geschmack.



