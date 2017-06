Mövenpick Hotels & Resorts verstärkt Präsenz in Ägypten: Neues Resort an erstklassigem Reiseziel für Golfer

Mövenpick Hotels & Resorts baut ihr Portfolio von 16 Hotels und Flußkreuzfahrtschiffen in Ägypten weiter aus: Die Hotelgruppe enthüllt ihre Pläne für ein neues modernes Strand- und Golfresort.



Die Hotelgruppe unterzeichnete eine Vereinbarung mit Galalah Co. for Touristic Investments S.A.E für das Management des Mövenpick Resort El Ein Bay mit 214 Zimmern. Es ist die zweite Anlage in der beliebten Küstenregion von El Sokhna. Das bestehende Mövenpick Resort El Sokhna gehört einer Schwestergesellschaft von Galalah Co.



Auch bekannt als “Kairo Strand”, liegt die Küstenregion El Sokhna der ägyptischen Hauptstadt am nächsten und konnte sich als eine der besten regionalen Golfdestinationen etablieren. Das neue zeitgemäße Resort wird mit einem atemberaubenden Ausblick auf den 18-Loch Golfplatz aufwarten.



“El Sokhna ist eines der führenden Tourismusziele Ägyptens und ein aufstrebender Hotspot für Golfsport, Geschäftsmeetings sowie Veranstaltungen - ideal für das Mövenpick Resort El Ein Bay”, sagt Mahmoud El Gammal, Chairman von Galalah Co. for Touristic Investments S.A.E.



“Mövenpick Hotels & Resorts hat bereits ihren Erfolg im Management von Hotelanlagen in Ägypten sowie quer durch den Nahen Osten und Nordafrika bewiesen. Der Innovationssinn der Company wird uns in unserem Ziel bestärken, führend in der fortlaufenden touristischen Entwicklung von El Sokhna zu werden.”



Mit der geplanten Eröffnung in 2020 unterstützt das Mövenpick Resort El Ein Bay das Expansionsbestreben der Hotelgruppe im Reiseziel Ägypten. Hier werden bereits acht Anlagen geführt, darunter das beliebte Mövenpick Resort El Sokhna sowie acht Nil-Kreuzfahrtschiffe.



Die neue Anlage wird ein schickes und zeitgemäßes Resort mit 214 Zimmern und Suites sein, das über fünf Restaurants inklusive einem Spezialitätenrestaurant und einer Rooftop-Lounge, sowie Meeting- und Veranstaltungsräumen mit über 1000 Quadratmeter Fläche, einem großen Schwimmbad und großzügigen Spa- und Fitness-Annehmlichkeiten verfügen.



“Unsere Expansion im Nahen Osten und Nordafrika geht schnellen Schrittes voran. Ägypten ist eine der aufstrebenden Schlüsselmärkte, in dem wir stärker präsent sein möchten. So zeigt die neue Anlage in der atemberaubenden Region El Sokhna nicht nur unser langfristiges Interesse in Ägypten, sondern festigt auch unsere Position als führende Hotelgruppe in der Region”, sagt Andrew Langdon, Chief Development Officer, Mövenpick Hotels & Resorts.



Neben El Sokhna operiert Mövenpick Hotels & Resorts auch Anlagen in den ägyptischen Städten Assuan, Kairo, El Gouna, El Quseir, Sharm El Sheikh, Soma Bay und Taba.



Das Unternehmen strebt eine rapide Expansion an, so sind 125 Anlagen weltweit bis 2020 geplant.



