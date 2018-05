Mövenpick Hotels & Resorts unterstützt World Environment Day

Mövenpick Hotels & Resorts lädt seine Gäste weltweit ein, sich am 5. Juni am Weltumwelttag zu beteiligen. Von Strandsäuberungen und Baumpflanzungen bis hin zu Recycling-Projekten und Bio-Gartenbau haben die Hotelteams rund um den Globus eine Vielzahl an Events ausgearbeitet, um die Initiative der Vereinten Nationen zu unterstützen.



Ausgewählte Hotels in Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten planen eine breite Palette von Aktivitäten zur Unterstützung des World Environment Day, der weltweit Bewusstsein und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt fördert. Er wurde bereits 1974 ins Leben gerufen und wird in mehr als 100 Ländern begangen. Er gilt als der Tag, an dem sich die Menschen um die Erde kümmern sollen.



Das diesjährige Thema ist „Beat Plastic Pollution" - ein Aufruf zum Kampf gegen eine der größten Umweltherausforderungen von heute, denn die Verschmutzung durch Plastik stellt eine erhebliche Bedrohung für Natur, Tierwelt und menschliche Gesundheit dar.



Mövenpick Hotels & Resorts - das weltweit am meisten Green Globe zertifizierte Hotelunternehmen - möchte mit einer Reihe von lehrreichen und praktischen Aktivitäten am 5. Juni auf diese und andere wichtige Umweltthemen aufmerksam machen. Gäste jeden Alters sind eingeladen, sich den Hotelteams weltweit anzuschließen und mitzumachen. Einige Initiativen sind:



Gartenarbeit und Pflanzungen





Das Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali pflanzt 200 Mangroven und sammelt Plastik im Wald als Teil der Aufforstungsbemühungen der Region.

Das Mövenpick Resort Sharm El Sheikh lädt seine Gäste ein, Bäume und Getreide zu pflanzen und in ihrer Bio-Farm, die bereits 35 verschiedene Arten von Obst, Gemüse und Kräutern produziert, Pflanzen zu ernten.

Das Mövenpick Resort & Spa El Gouna lädt Gäste ein, Bäume zu pflanzen und diese mit dem eigenen Namen zu kennzeichnen. Gemeinsam wird der „Earth Park 2018“ geschaffen, so können die Gäste „ihren" Baum bei einem erneuten Urlaub in El Gouna besuchen.





Kinder-Aktivitäten





Das Mövenpick Hotel Mactan Island Cebu organisiert verschiedene Aktivitäten, um seine jungen Gäste über grüne Themen aufzuklären. Dazu gehört ein Trash-Art-Workshop, in dem Kunstwerke aus leeren Mineralwasserflaschen entstehen. Ferner die Vorführung eines Films über Umweltschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen der Erde.

Das Mövenpick Hotel Hanoi veranstaltet unter dem Motto „Wir lieben unseren grünen Planeten" einen Malwettbewerb für Kinder. Sie sollen ermutigt werden, darüber nachzudenken, wie der Planet vor Verschmutzung geschützt werden kann.

Das Mövenpick Hotel Ankara sammelt Kunststoffdeckel, um gemeinsam mit den Kindern des türkischen Sozialdienstes verschiedene Spielzeuge herzustellen.





Säuberungsaktionen





Das Mövenpick Hotel Colombo sammelt Müll an der Negombo-Küste und stellt Mülltonnen auf, in denen in Zukunft der Abfall gesammt werden wird.

Das Mövenpick Residences Bangtao Beach Phuket, das Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket und das Mövenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya rufen alle Gäste auf, gemeinsam an einer umfangreichen Strandreinigungs-Aktion teilzunehmen.

Das Mövenpick Hotel Zürich-Airport wird Müll jeglicher Art auf lokalen Spielplätzen und rund um das Hotel entsorgen.





„Unsere Initiativen zum Weltumwelttag sind eine Erweiterung unseres CSR-Programms SHINE und zeigen unser fortwährendes Engagement für den Erhalt des Umfeldes und der natürlichen Umgebung, in der wir unsere Hotels betreiben", sagte Craig Cochrane, Senior Vice President Human Resources bei Mövenpick Hotels & Resorts.



„Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit unseren Gästen und den einzelnen Hotelaktivitäten diesen wichtigen UN-Tag unterstützen, und unseren Teil dazu beitragen, das Bewusstsein für relevante Themen so zu schärfen, dass sowohl Teamgeist gefördert als auch das gemeinsame universale Ziel erreicht wird - der Schutz unseres Planeten."



Viele weitere Mövenpick Häuser haben sich zum Weltumwelttag angemeldet. Weitere Informationen und eine vollständige Liste der teilnehmenden Hotels findet sich hier: www.movenpick.com/worldenvironmentday





Mövenpick Hotels & Resorts AG

Mövenpick Hotels & Resorts ist eine moderne, internationale Hotelgruppe im gehobenen Segment, die 83 Hotels und Resorts sowie Nilschiffe in den Kernmärkten Europa, Afrika, Asien und im Nahen Osten betreibt. Das Expansionsziel bis ins Jahr 2020 liegt bei 125 Hotels. Die Unternehmensphilosophie "we make moments" garantiert Gästen und den über 16.000 Mitarbeitern Erlebnisse, die man nicht mehr vergisst - durch kleine Gesten mit großer Bedeutung.



Mit Sitz in der Zentralschweiz (Baar), ist Mövenpick Hotels & Resorts geprägt durch Schweizer Wurzeln und ein reiches kulinarisches Erbe. Die Hotelgruppe steht für einen aufmerksamen Service und gastronomischen Genuss - verbunden mit einer persönlichen Note. Ferner engagiert sich das Unternehmen für nachhaltige Projekte und Abläufe sowie für die Menschen an den Standorten der Hotels weltweit. Dazu passt perfekt, dass Mövenpick Hotels & Resorts das am meisten Green Globe zertifizierte Hotelunternehmen weltweit ist.



Weitere Informationen finden Sie unter www.movenpick.com/de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren