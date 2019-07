Pressemitteilung BoxID: 759643 (MOCOPINUS GmbH & Co. KG)

MOCOPINUS - Gewinner des Red Dot Awards 2019 für karbonisierte Holzprofile

Auszeichnung für hohe Designqualität von CARBOSET10

Die Reihe von renommierten Auszeichnungen setzt MOCOPINUS in diesem Jahr mit einem international hochgeachteten Siegel für hervorragendes Design fort. Für die Kreation der prägnanten, haptischen Fassadenverkleidung CARBOSET10 wurde der traditionsreiche Hersteller von Vollholzprofilen jetzt mit dem Red Dot Award: Product Design 2019 geehrt. Im Rahmen der feierlichen Red Dot Gala fand im Essener Aalto-Theater am 8. Juli 2019 die Preisverleihung statt. Gleichzeitig hält CARBOSET10 Einzug in die Ausstellung „Design on Stage“ im Red Dot Design Museum in Essen und in das Red Dot Design Yearbook.



Hohe Designkompetenz im internationalen Wettbewerb



Der Red Dot Award: Product Design ist einer der größten Designwettbewerbe weltweit. Dieses Jahr wurden mehr als 5.500 Produkte aus 55 Nationen eingereicht. Die internationale Jury, bestehend aus erfahrenen Experten unterschiedlicher Fachbereiche, hat jetzt nach einem mehrtägigen Bewertungsprozess die besten Gestaltungen ermittelt. Die gestalterische Qualität der Einreichungen wurde dabei intensiv diskutiert und letztendlich haben die Designexperten ein fundiertes Urteil gefällt. Dabei waren Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, formale Qualität, Langlebigkeit und Ergonomie mitentscheidend. In diesem harten Wettbewerb konnten die karbonisierten Fassadenprofile CARBOSET10 mit einem faszinierenden Erscheinungsbild sowie langlebigen Materialeigenschaften überzeugen. „Bei allen unseren Produktentwicklungen steht eine hohe Designqualität im Fokus. Wir freuen uns, dass diese renommierte Auszeichnung den Erfolg unserer designorientierten Markenführung noch verstärken wird“, kommentiert Geschäftsführer Eric Erdmann.



Ideenreiches Design mit hoher Nachhaltigkeit



CARBOSET10 ist ein innovatives Designkonzept für hochwertig veredelte Holzfassaden. MOCOPINUS hat hierzu die jahrhundertealte japanische Methode der Holzveredelung mit Feuer, genannt Yakisugi, weiterentwickelt. Im ersten Schritt wird die oberste Schicht des Holzes Douglasie kontrolliert verbrannt und danach die schwarze Ascheschicht abgebürstet. Dadurch verbleibt das verkohlte Material auf den harten Jahresringen, während sich auf weicheren Stellen eine deutlich hellere Vertiefung zeigt. Es entsteht ein interessantes Relief, das Fassaden eine wirkungsvolle Optik verleiht. Zugleich sind mit dieser Veredelungsmethode keine Holzschutzmittel erforderlich. Abschließend erhalten die Oberflächen noch eine nussbaumfarbene Holzlasur, das steigert die Langlebigkeit zusätzlich und die Fassade färbt nicht mehr ab.



Weitere Informationen finden Sie unter www.mocopinus.com



Über den Red Dot Design Award:



Um die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Red Dot Design Award in die drei Disziplinen Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design und Red Dot Award: Design Concept. Mit über 18.000 Einreichungen ist der Red Dot Award einer der größten Designwettbewerbe der Welt. 1955 kam erstmals eine Jury zusammen, um die besten Gestaltungen der damaligen Zeit zu bewerten. In den 1990er-Jahren entwickelte Red Dot-CEO Professor Dr. Peter Zec den Namen und die Marke des Awards. Die begehrte Auszeichnung „Red Dot“ ist seitdem das international hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität. Die Preisträger werden in den Jahrbüchern, Museen und online präsentiert. Weitere Informationen unter www.red-dot.de.





