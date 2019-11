Pressemitteilung BoxID: 776318 (Mobil in Deutschland e.V.)

Videobotschaft gegen Ablenkung am Steuer: Fußball-Legende Olaf Thon unterstützt Kampagne BE SMART! mit klarer Message an Autofahrer



Immer mehr Unfälle aufgrund von Ablenkung im Straßenverkehr

Kontinuierliche Aufklärung durch Verkehrssicherheitskampagne BE SMART!

Olaf Thon wird neuer Botschafter und Unterstützer der Kampagne





Erneut erweitert sich der Unterstützerkreis um die Verkehrssicherheitskampagne „BE SMART! Hände ans Steuer – Augen auf die Straße!“: Fußball-Legende Olaf Thon kennt die Gefahren der Ablenkung durch das Handy am Steuer, weshalb er sich nun per Videobotschaft mit einer klaren Message an alle Autofahrer wendet.



Der ehemalige Weltmeister fährt selbst gerne Auto und besitzt seinen Führerschein seit mittlerweile mehr als 35 Jahren. Damals lag das Thema „Smartphone“ noch in ferner Zukunft und die Digitalisierung war längst nicht so weit vorangeschritten. Doch in der heutigen Zeit geht kaum mehr jemand ohne Handy aus dem Haus – das gilt auch für das Auto. Deshalb appelliert der frühere Fußballprofi an alle, die ein Fahrzeug steuern: „[…] Lasst das Smartphone einfach daneben liegen, konzentriert euch auf die Autofahrt, dann ist alles gut.“ Mit seiner Videobotschaft unterstreicht Olaf Thon die Aktualität und Wichtigkeit des Themas „Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr“, welches heute leider immer noch viel zu häufig unterschätzt wird.



Es ist daher kaum verwunderlich, dass man mittlerweile von der Unfallursache Nummer 1 in Deutschland spricht, die jährlich circa 500 Todesopfer und 25.000 Verletzte fordert. In vielen Fällen spielt das Smartphone dabei eine ausschlaggebende Rolle. Um die Öffentlichkeit wachzurütteln und die Gefahren der Ablenkung zu verdeutlichen, klären der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. und TÜV SÜD zusammen mit namhaften Partnerunternehmen mit der gemeinsamen Kampagne BE SMART! kontinuierlich Autofahrer und Verkehrsteilnehmer in Deutschland auf.



„Menschen mit Vorbildfunktion spielen eine wichtige Rolle für unsere Aufklärungsarbeit“, erklärt Dr. Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. „Wir sehen große Chancen darin, dass Verkehrsteilnehmer den Appellen der BE SMART! Botschafter folgen und sich die Konsequenzen der Ablenkung am Steuer bewusst machen. Nur wenn jeder verantwortungsvoll mit digitalen Geräten im Straßenverkehr umgeht, können Unfälle vermieden und Menschenleben gerettet werden. Daher möchten wir uns ganz herzlich bei Olaf Thon für sein Engagement und seine Unterstützung bedanken.“



Sehen Sie HIER die Video-Botschaft von Olaf Thon.



Zur Kampagne:



Die Verkehrssicherheitskampagne "BE SMART! Hände ans Steuer - Augen auf die Straße" ist ein gemeinsames Projekt von TÜV SÜD und dem Automobilclub Mobil in Deutschland e.V., das 2015 bundesweit gestartet ist. Ziel der Aktion ist die konsequente Aufklärung und nachhaltige Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer über die Gefahren der Smartphone-Nutzung am Steuer. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat dabei die Schirmherrschaft übernommen.



Weitere Informationen zur Kampagne BE SMART! unter www.besmart-mobil.de. Weitere Inhalte stehen Ihnen auf der Facebookseite und dem Youtube-Kanal zur Verfügung.

