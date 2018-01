Mehrfache Auszeichnungen für den Testsieger-Automobilclub Mobil in Deutschland e.V.

Erst jüngst wurde der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. für seine hervorragende Service-Qualität und überzeugenden Leistungen als Testsieger ausgezeichnet. In einer Welt, die so schnelllebig, anonym und wandelbar wie nie zuvor ist, spielt der direkte Kontakt zum Kunden und die Qualität des Service eine immer größer werdende Rolle. Viele Verbraucher lassen ihre Kaufentscheidung sogar durch den Kundenservice beeinflussen. Kundenservice ist damit ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg: Wo man sich gut aufgehoben und ernst genommen fühlt, da bleibt man gerne.



Das ist auch das Credo des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V., der sich seit Bestehen um die Mobilität und Interessen seiner Mitglieder kümmert. Gegründet im Herbst 1992 feiert der Verein dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Die Geschichte des Vereins ist ein Paradebeispiel dafür, dass aus einer simplen Idee etwas Großes entstehen kann. Der einst überschaubare Interessensverband ist nun ein etablierter Automobilclub mit bald 10.000 Mitgliedern. Ein wesentlicher Bestandteil der Clubarbeit bleibt dennoch der Fokus auf Kundenservice und die zuverlässige Erbringung von Leistungen im Not- und Pannenfall.



Der Service und die Leistung des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. wurde in den letzten Monaten mehrfach ausgezeichnet:



08/2017 | Mobil in Deutschland e.V. geht als Testsieger mit dem Qualitätsurteil „Sehr gut“ in der Studie von n-tv und DISQ hervor



Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv eine Studie zum Thema „Automobilclubs“ durchgeführt und veröffentlicht. Im Fokus der Untersuchung standen neben Servicetests am Telefon und per E-Mail sowie auf den Internetseiten, die Preise und der Leistungsumfang der auf dem Markt relevantesten Automobilclubs. Insgesamt wurden 10 Clubs getestet. Mobil in Deutschland e.V. konnte hier mit dem Qualitätsurteil „Sehr gut“ als Testsieger bei den Automobilclubs überzeugen.

Weitere Informationen zum Test »



08/2017 | Mobil in Deutschland e.V. erzielt mit einem Gesamtergebnis von 1,1 das Qualitätsurteil "Sehr gut" bei Getestet.de



Getestet.de hat den Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. im Einzeltest in den Kategorien "Internetauftritt", " Leistung" und "Service" untersucht und bewertet. In allen drei Kategorien konnte Mobil in Deutschland e.V. sehr gute Ergebnisse erreichen. In den Kategorien "Internetauftritt" und "Leistung" konnte sogar die Bestnote erzielt werden.

Weitere Informationen zum Test »



11/2016 | Mobil in Deutschland e.V. wurde von TESTBILD und Statista mit dem Siegel "Beste Service-Qualität 2016/17" ausgezeichnet



Die Kundenbefragung „Beste Service-Qualität 2016/17“ wurde zusammen von TESTBILD und dem Statistik-Portal Statista durchgeführt, um die Kundenzufriedenheit bei Unternehmen aus 250 Branchen zu ermitteln. Ausgezeichnet wurden Unternehmen und Dienstleister in Deutschland, die den besten Kundenservice bieten. Im Bereich „Verkehrsclubs“ wurden insgesamt 10 „Top Player“ der Branche getestet. Auch hier belegt Mobil in Deutschland e.V. den 1. Platz und damit Testsieger mit der besten Service-Qualität im Bereich Verkehrsclubs in der Branche „Motor, Sport & Outdoor“.

Weitere Informationen zum Test »



Dr. Michael Haberland, Präsident des Autoclubs Mobil in Deutschland e.V. nimmt wie folgt zu diesen Erfolgen Stellung: „Die Auszeichnungen erfüllen uns mit Stolz und bestätigen gleichzeitig, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Obwohl wir noch zu den Kleineren der Branche zählen, können wir uns dennoch abheben. Wir werden auch weiterhin für unsere Mitglieder da sein und gleichzeitig unseren Service in Zukunft weiterentwickeln. Für uns sind diese Auszeichnungen Anerkennung und Ansporn zugleich.“



Weitere Informationen zu den Auszeichnungen von Mobil in Deutschland e.V. gibt es unter www.mobil.org/auszeichnungen/.



Sehen Sie HIER auch das dazugehörige Video von Herrn Dr. Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren